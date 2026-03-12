Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con el regalo de bodas de su familia

A pesar de que ninguno de los hijos de Damián y Digna han sido invitados al enlace matrimonial, los hijos del De la Reina les han recibido con un banquete para celebrar su unión, algo que ha emocionado a ambos.

Luz se ha visto sorprendida por su encuentro con un compañero de trabajo de su padre. El marino ha ido en busca de Luz ya que no conoce el paradero de su compañero y su preocupación ha crecido al conocer el delicado problema de salud. ¿Dónde estará el padre de Luz?

La familia Salazar sale de dudas. Miguel ha seguido investigando sobre su posible autismo, Nieves no ha dudado ni un instante en reconocerlo, pero Pablo se ha visto más reticente ante la posibilidad de que su hijo padezca los síntomas.

Claudia sigue viento en popa en la conquista a Salva. El cantinero y la dependienta han tenido su primera cita y tras el éxito, Claudia ha ido corriendo a contárselo a su amiga Mabel.

Marloe pasa por un duro bache, Marta confiesa que sigue guardando sentimientos hacia Fina de la que no se olvida. Cloe se ha visto superada por la situación y ha salido corriendo de la habitación. ¿Será el fin de la pareja?

Manuela ha enfrentado a Tasiopor su reciente beso con Paula, la joven se ha enamorado, pero es consciente de su amor imposible. Tasio se ha visto acorralado por la rudeza de Manuela quien no ha dudado en recordarle su pasado de Don Juan.

Beatriz planea, junto a su novio Álvaro, acudir a la gala benéfica que organiza Beatriz y paga Gabriel. La intención de los extorsionadores es mostrarle a Gabriel la facilidad de acceso que tienen a su vida.

