Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con el regalo de bodas de su familia

La pareja ha oficializado su matrimonio, pero no han avisado a nadie de la ceremonia.

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con nel regalo de bodas de su familia

Publicidad

A pesar de que ninguno de los hijos de Damián y Digna han sido invitados al enlace matrimonial, los hijos del De la Reina les han recibido con un banquete para celebrar su unión, algo que ha emocionado a ambos.

Luz se ha visto sorprendida por su encuentro con un compañero de trabajo de su padre. El marino ha ido en busca de Luz ya que no conoce el paradero de su compañero y su preocupación ha crecido al conocer el delicado problema de salud. ¿Dónde estará el padre de Luz?

La familia Salazar sale de dudas. Miguel ha seguido investigando sobre su posible autismo, Nieves no ha dudado ni un instante en reconocerlo, pero Pablo se ha visto más reticente ante la posibilidad de que su hijo padezca los síntomas.

Claudia sigue viento en popa en la conquista a Salva. El cantinero y la dependienta han tenido su primera cita y tras el éxito, Claudia ha ido corriendo a contárselo a su amiga Mabel.

Marloe pasa por un duro bache, Marta confiesa que sigue guardando sentimientos hacia Fina de la que no se olvida. Cloe se ha visto superada por la situación y ha salido corriendo de la habitación. ¿Será el fin de la pareja?

Manuela ha enfrentado a Tasiopor su reciente beso con Paula, la joven se ha enamorado, pero es consciente de su amor imposible. Tasio se ha visto acorralado por la rudeza de Manuela quien no ha dudado en recordarle su pasado de Don Juan.

Beatriz planea, junto a su novio Álvaro, acudir a la gala benéfica que organiza Beatriz y paga Gabriel. La intención de los extorsionadores es mostrarle a Gabriel la facilidad de acceso que tienen a su vida.

No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

En tierra lejana

La mansión de los Albora se viste de gala para la boda de Alya y Cihan en los próximos capítulos

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con nel regalo de bodas de su familia

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con el regalo de bodas de su familia

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella
Capítulo 517

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella

Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?
Capítulo 517

Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?

Un compañero de trabajo del padre de la doctora le ha dado la noticia de que no localiza a su padre, lo que le ha puesto en alerta.

Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial
Capítulo 517

Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial

Todos les esperan en casa para celebrar la unión de la pareja tras su enlace en secreto.

00_avance

Esta noche, una nueva sospechosa en Perdiendo el juicio: “Seguro que no estaba invitada”

El duro pasado de Abidin sin saber que es un Korhan: "No tengo a nadie"

El duro pasado de Abidin sin saber que es un Korhan: "No tengo a nadie"

Megan Montaner

Los protagonistas de Entre tierras conquistan la alfombra roja del Festival de Málaga: "Hay muchas ganas de que se estrene"

Publicidad