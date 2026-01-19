Antena3
Naz culpa a Evren de la muerte del bebé mientras Bahar descubre su engaño: esta noche en Renacer

Tras la muerte de Ali, Naz responsabiliza a Evren y le pide que se aleje. Al mismo tiempo, Bahar descubre qué pasó realmente con el embarazo y se enfrenta a un dilema: contarlo o callar.

Naz está rota y descarga todo su dolor contra Evren. Lo culpa de haberlo perdido todo y le exige que se marche de su vida. Para ella, ya no queda nada: el bebé era su única razón para seguir adelante y ahora siente un vacío imposible de llenar.

Por su parte, Evren, destrozado, intenta pedir perdón. Sabe que ha cruzado todos los límites y que se ha convertido en alguien que nunca quiso ser. No busca excusas, solo quiere compartir el dolor y asumir su culpa.

Mientras tanto, Bahar descubre la verdad que cambia por completo la historia. Sale a la luz que el bebé que esperaba la chef no era del cirujano, sino de inseminación.

Bahar se enfrenta a un gran dilema: Evren tiene que saber lo que realmente pasó, pero contarle la verdad puede destruirlo aún más.

Esta noche en Renacer, la culpa, el dolor y las mentiras salen a la luz y nada vuelve a ser igual. No te lo pierdas, a las 23:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

