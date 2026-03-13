Antena3
Mejores momentos | Capítulo 5

“Esa tarada te está volviendo a utilizar”: el enfrentamiento entre Sara y César

Sara descubre que César está ayudando a Amanda y le recuerda que ellos son la acusación.

El enfrentamiento entre Sara y César

Después de visitar a Amanda, César no consigue sacarse la fotografía de la cabeza. Revisa imágenes antiguas hasta que, de pronto, encuentra una en la que aparece la mujer que su exmujer está buscando.

En ese momento entra Sara entra y descubre la fotografía: “¿Quién es ella?”, pregunta, desconcertada. César intenta restarle importancia: “Es una chica que no estaba invitada a la boda y estoy tratando de averiguar quién es”.

La reacción de Sara es inmediata. “¿Se te está yendo la olla? Somos la acusación particular, defendemos a Jaime”, le recuerda. Pero la joven va mucho más allá: “César, he invertido todo en ti, esa tarada te está volviendo a utilizar”. César no tarda en responder con firmeza: “No es una tarada, tiene un trastorno”.

¿Estará en peligro su relación?

César miente a Amanda: quema la fotografía que le relaciona con la muerte de Jaime

“Me duele que confíes más en tu exmarido que en mí”: el reproche de Gabriel a Amanda

“Repitió un nombre varias veces: Iker”: la nueva pista que cambia el caso

“Esa tarada te está volviendo a utilizar”: el enfrentamiento entre Sara y César

Amanda busca respuestas en César: “Te pueden invalidar la defensa”

El detalle de la vida de Gabriel que deja paralizada a Amanda

Amanda solo quería devolverle el móvil a su compañero, pero la visita termina revelando una parte de Gabriel que nunca había visto.

