“Esa tarada te está volviendo a utilizar”: el enfrentamiento entre Sara y César

Después de visitar a Amanda, César no consigue sacarse la fotografía de la cabeza. Revisa imágenes antiguas hasta que, de pronto, encuentra una en la que aparece la mujer que su exmujer está buscando.

En ese momento entra Sara entra y descubre la fotografía: “¿Quién es ella?”, pregunta, desconcertada. César intenta restarle importancia: “Es una chica que no estaba invitada a la boda y estoy tratando de averiguar quién es”.

La reacción de Sara es inmediata. “¿Se te está yendo la olla? Somos la acusación particular, defendemos a Jaime”, le recuerda. Pero la joven va mucho más allá: “César, he invertido todo en ti, esa tarada te está volviendo a utilizar”. César no tarda en responder con firmeza: “No es una tarada, tiene un trastorno”.

¿Estará en peligro su relación?