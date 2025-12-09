“¡Tenemos que borrar los vídeos!”: Uras y Maral temen ser expulsados del hospital esta noche en Renacer

Después de la dura escena en la que Seren recuerda por completo la traición y se enfrenta tanto a Maral como a Uras, la tensión sigue creciendo en Renacer. La joven deja claro que aquello es solo el principio, y las consecuencias llegan esta noche.

Superado por la presión y sin poder controlar los nervios, Uras repite una y otra vez que tiene que encontrar una solución, aunque no logra calmarse. Mientras intenta pensar con claridad, un detalle no deja de rondarle la cabeza: las cámaras de seguridad. Sabe que su beso con Maral está grabado y que, si esas imágenes salen a la luz, la situación puede empeorar todavía más.

Desesperado por evitarlo, llama a Maral para pedirle que elimine cualquier rastro que pueda comprometerlos. Pero la residente insiste en que no puede ayudarle y que no tiene forma de intervenir.

Solo, alterado y sin salida, Uras está a punto de perder su trabajo. Con Seren decidida a no callarse y Bahar en su contra, la familia Yavuzoglu vive uno de sus peores momentos.

