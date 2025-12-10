Ya es oficial: así se llamará el hijo de Naz y Evren tras una revelación inesperada

Naz se ha quedado pensando en algo que Evren dijo días atrás y por fin se lo ha preguntado: por qué había mencionado a su hermana aquel día que supieron el sexo del bebé en el hospital. Evren, tras la charla con Bahar, se ha abierto como nunca.

Le ha contado que antes de ser adoptado, su vida se rompió demasiado pronto. Su madre murió y fue su hermana quien se hizo cargo de él. Después la perdió también. Ella estaba embarazada.

Naz se ha quedado en shock. Evren ha continuado, explicándole que en ese momento creyó que estaba maldito, incapaz de pertenecer a una familia. Su padre biológico lo maltrató, y aunque la familia que lo adoptó fue buena con él, nunca logró conectar. Tenía miedo de querer y volver a perder.

La chef entonces ha entendido su conflicto con el bebé: pensaba que no sería lo bastante bueno para ser padre. El médico, con el corazón en la mano, le ha hablado claro: “Ahora soy un adulto. Voy a ocuparme de ti y del bebé”.

Naz, que tantas veces se ha sentido sola, se ha emocionado al escucharlo prometer que hará todo lo posible para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces ha llegado el momento que ninguno esperaba. Evren le ha pedido una sola cosa: ponerle Ali al bebé. Un nombre que para él lo significa todo porque fue el suyo: “Se lo debo a Ali, tengo que devolverle su vida”, ha dicho.

Y así, en una conversación marcada por el dolor del pasado y el futuro que empieza a construirse, el hijo de Naz y Evren ya tiene nombre.