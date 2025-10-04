La huida de Umay marca un antes y un después para Bahar en los próximos capítulos de Renacer

La calma vuelve a romperse en casa de Bahar. Tras un día largo en el hospital, llega sin imaginar que su vida está a punto de dar un giro inesperado.

Umay ha desaparecido y solo ha dejado una carta. En ella, le escribe a su madre desde su dolor: se siente sola, perdida, y cree que nadie la entiende.

Las palabras de su hija dejan a Bahar sin aliento. La culpa, el miedo y la angustia se apoderan de ella mientras intenta asimilar lo que ha leído.

¿Dónde está Umay? ¿Podrá Bahar encontrarla antes de que cometa una locura? No te pierdas los nuevos capítulos de Renacer, lunes y martes a las 22:50h en Antena 3.

