"No se quede desarraigado": el consejo de Tolga a Evren sobre su ruptura con Bahar

Tolga ha encontrado a Evren solo, perdido en sus pensamientos, y no ha dudado en hablar del tema que todos evitan. Al ver cómo ha cambiado, quiere saber si sus problemas los ha enterrado o resuelto.

Esa pregunta ha sido la llave para que Evren, por primera vez, se sincere sobre Bahar. El cirujano ha admitido lo mucho que le cambió la relación y cómo, tras la ruptura, ha intentado volver a sus raíces, a ser el hombre que era antes.

Después de escucharlo, Tolga le ha dado el consejo más sabio y, a la vez, más doloroso. Le ha recordado que, aunque volver a sus raíces está bien, no debe olvidar lo que aprendió con Bahar: por primera vez en su vida, se sintió parte de algo y descubrió que era capaz de entregar su corazón.

Antes de irse, el psiquiatra le ha dicho algo más: “Puede que olvide a Bahar o no, no es asunto mío, pero recuerde lo que quería encontrar en ella y no se quede desarraigado, doctor”.

¿Qué decisión tomará Evren? ¿Seguirá el consejo de Tolga? Todo puede pasar en los próximos capítulos de Renacer.