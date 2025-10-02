Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Lo escuchará?

"No se quede desarraigado": el consejo de Tolga a Evren sobre su ruptura con Bahar

El cirujano ha confesado su dolor por Bahar, y Tolga le ha dado el consejo más importante de todos: que no olvide la persona en la que se convirtió cuando estaba enamorado.

Tolga habla con Evren sobre su ruptura con Bahar

Publicidad

Tolga ha encontrado a Evren solo, perdido en sus pensamientos, y no ha dudado en hablar del tema que todos evitan. Al ver cómo ha cambiado, quiere saber si sus problemas los ha enterrado o resuelto.

Esa pregunta ha sido la llave para que Evren, por primera vez, se sincere sobre Bahar. El cirujano ha admitido lo mucho que le cambió la relación y cómo, tras la ruptura, ha intentado volver a sus raíces, a ser el hombre que era antes.

Después de escucharlo, Tolga le ha dado el consejo más sabio y, a la vez, más doloroso. Le ha recordado que, aunque volver a sus raíces está bien, no debe olvidar lo que aprendió con Bahar: por primera vez en su vida, se sintió parte de algo y descubrió que era capaz de entregar su corazón.

Antes de irse, el psiquiatra le ha dicho algo más: “Puede que olvide a Bahar o no, no es asunto mío, pero recuerde lo que quería encontrar en ella y no se quede desarraigado, doctor”.

¿Qué decisión tomará Evren? ¿Seguirá el consejo de Tolga? Todo puede pasar en los próximos capítulos de Renacer.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Tolga habla con Evren sobre su ruptura con Bahar

"No se quede desarraigado": el consejo de Tolga a Evren sobre su ruptura con Bahar

“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embaraza en los próximos capítulos de Sueños de libertad

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embarazada en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Marta y Andrés
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le contará a Andrés lo que pasó con Santiago

Irene
Resumen

Capítulo 405 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Irene comienza a preguntar a Damián por la muerte de su hermano

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?
Capítulo 405

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?

Gabriel le ha confesado su identidad y el plan que lleva meses llevando a cabo para librarse de los De la Reina desde dentro.

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!
Capítulo 405

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!

Lo que le ha dejado su marido en herencia es una carta con la confesión firmada de Jesús reconociendo los crímenes de Clotilde y Valentín.

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna

Isabel descubre a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

Isabel pilla a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

Gabriel y Begoña

Sueños de libertad se convierte de nuevo en la serie más vista de la televisión

Publicidad