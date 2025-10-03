Capítulo 407
Cristina se disculpa con Luz y le pide que no se enfade con Luis: “No dejes que estropee vuestra relación”
La joven se ha plantado en el dispensario para disculparse con Luz, y, acusándose de “ingenua y enamoradiza”, le ha pedido que siga para adelante con su matrimonio.
Publicidad
Cristina ha decidido hablar con Luz en el dispensario sobre el tema de Luis. Sabe que la doctora está muy enfadada con su marido, y quiere dejarle claro que él no tiene la culpa...
La perfumista le ha explicado todo a Luz, sobre cómo se ha sentido, e incluso por qué intentó volver a besarle... ¡Y ella se ha quedado a cuadros! ¿Cómo puede ser que su marido no se lo haya contado?
A pesar de eso, Cristina le ha asegurado que jamás va a ser un problema en su matrimonio, y que se quede tranquila por esa parte.
¿Habrá terminado la crisis en el matrimonio de Luz?
Publicidad