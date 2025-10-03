Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 407

Cristina se disculpa con Luz y le pide que no se enfade con Luis: “No dejes que estropee vuestra relación”

La joven se ha plantado en el dispensario para disculparse con Luz, y, acusándose de “ingenua y enamoradiza”, le ha pedido que siga para adelante con su matrimonio.

Cristina

Publicidad

Cristina ha decidido hablar con Luz en el dispensario sobre el tema de Luis. Sabe que la doctora está muy enfadada con su marido, y quiere dejarle claro que él no tiene la culpa...

La perfumista le ha explicado todo a Luz, sobre cómo se ha sentido, e incluso por qué intentó volver a besarle... ¡Y ella se ha quedado a cuadros! ¿Cómo puede ser que su marido no se lo haya contado?

A pesar de eso, Cristina le ha asegurado que jamás va a ser un problema en su matrimonio, y que se quede tranquila por esa parte.

¿Habrá terminado la crisis en el matrimonio de Luz?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña

Capítulo 407 de Sueños de libertad; 3 de octubre: Begoña sospecha que está embarazada

Luis y Luz

Luz le echa en cara a Luis que le oculte cosas: “¡En el fondo te gusta que Cristina vaya detrás de ti!”

Pelayo y Marta

¡Fuerte pelea entre Pelayo y Marta!: “Fina se fue por cobardía”

Begoña
Capítulo 407

Begoña se sincera con Luz... ¡Y se hacen una prueba del embarazo!

Cristina
Capítulo 407

Cristina se disculpa con Luz y le pide que no se enfade con Luis: “No dejes que estropee vuestra relación”

¿Y si el hijo de Pelin no es de Ferit?
Avance

¿Y si el hijo de Pelin no es de Ferit? La duda que lo cambia todo en Una nueva vida

La vida de nuestros protagonistas está a punto de ponerse patas arriba. El próximo domingo, la duda sobre la paternidad del bebé de Pelin lo cambiará todo.

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense
Mejores momentos | Capítulo 30

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

Mientras Amanda y él tenían un momento de intensidad, la comandante ha llamado al mexicano para darle la noticia que podría cambiar sus vidas.

David y Julia se besan apasionadamente… ¡y Patricia los pilla!

David y Julia se besan apasionadamente… ¡y Patricia los pilla!

La amenaza de Saúl que deja temblando a Mónica: “¿Cuánto miedo te da la exhumación del cadáver?”

La amenaza de Saúl que deja temblando a Mónica: “¿Cuánto miedo te da la exhumación del cadáver?”

“Vas por buen camino”: la pista que recibe César de un misterioso número

“Vas por buen camino”: la pista que recibe César de un misterioso número

Publicidad