Cristina se disculpa con Luz y le pide que no se enfade con Luis: “No dejes que estropee vuestra relación”

Cristina ha decidido hablar con Luz en el dispensario sobre el tema de Luis. Sabe que la doctora está muy enfadada con su marido, y quiere dejarle claro que él no tiene la culpa...

La perfumista le ha explicado todo a Luz, sobre cómo se ha sentido, e incluso por qué intentó volver a besarle... ¡Y ella se ha quedado a cuadros! ¿Cómo puede ser que su marido no se lo haya contado?

A pesar de eso, Cristina le ha asegurado que jamás va a ser un problema en su matrimonio, y que se quede tranquila por esa parte.

¿Habrá terminado la crisis en el matrimonio de Luz?