Begoña se sincera con Luz... ¡Y se hacen una prueba del embarazo!

Begoña ha intentado animar a su amiga Luz, que no dejaba de pensar en lo que había pasado entre su marido y Cristina.

Por cambiar de conversación, la enfermera le ha desvelado que desde hace algunos días no se encuentra muy bien, y, de hecho, vomitó el desayuno.

Además, le ha confesado que lleva días de retraso en el periodo. ¡Luz cree que puede estar embarazada!

Begoña ha preferido ni pensarlo, ya que ahora mismo no se encuentra en un momento óptimo, según ella, para tener un bebé.

La doctora le ha asegurado que no está sola, y siempre estará con ella, por lo que se va a hacer una prueba de embarazo... ¿Qué saldrá?