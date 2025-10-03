Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 407 de Sueños de libertad; 3 de octubre: Begoña sospecha que está embarazada

La enfermera cree que puede estar embarazada pero aun así ha preferido no decirle nada a Gabriel.

Begoña

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Cristina le ha hecho una importante confesión a Luz sobre el tema del beso a Luis... ¡Y ella se ha quedado sin palabras! Su marido no le había contado nada.

En el dispensario, Begoña cree que puede estar embarazada, pero decide no contárselo a Gabriel. Luz le ha animado a hacerse una prueba. ¿Estará preparada para tener un bebé en caso de que la prueba salga positiva?

Ha tenido náuseas mañaneras, vómitos y le falta la regla desde hace unos días. ¿Qué pasará?

En casa de la Reina, Pelayo ha reprochado a Martahaberle contado a Andrés lo de Santiago: y su adicción al alcohol, sigue bebiendo cada noche desde que Fina se fue.

Luis y Luz

Luz le echa en cara a Luis que le oculte cosas: “¡En el fondo te gusta que Cristina vaya detrás de ti!”

Pelayo y Marta

¡Fuerte pelea entre Pelayo y Marta!: “Fina se fue por cobardía”

Begoña se sincera con Luz... ¡Y se hacen una prueba del embarazo!

Cristina se disculpa con Luz y le pide que no se enfade con Luis: “No dejes que estropee vuestra relación”

