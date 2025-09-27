Bahar y Evren vuelven a reencontrarse y nada volverá a ser como antes en los próximos capítulos de Renacer

La noticia de que Evren vuelve al hospital Peran sorprende a todos, especialmente a Bahar. Después de meses sin saber nada de él, su regreso la deja nerviosa y con el corazón en un puño, sin saber cómo reaccionar cuando lo vea de nuevo.

Y por fin, llega el momento que tanto temía y deseaba. Cuando Evren entra en el hospital, sus miradas se cruzan por primera vez desde su marcha. Pero lejos de lo que Bahar había imaginado, él apenas la saluda y sigue su camino sin detenerse. ¿Significa esto que entre ellos ya no queda nada o solo está intentando protegerse del dolor que aún siente?

