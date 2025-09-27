Avance
Bahar y Evren vuelven a reencontrarse y nada volverá a ser como antes en los próximos capítulos de Renacer
Ni el tiempo ni la distancia han hecho que se olviden. En los nuevos capítulos, el reencuentro que tanto habían esperado llega por fin… pero no como soñaban.
La noticia de que Evren vuelve al hospital Peran sorprende a todos, especialmente a Bahar. Después de meses sin saber nada de él, su regreso la deja nerviosa y con el corazón en un puño, sin saber cómo reaccionar cuando lo vea de nuevo.
Y por fin, llega el momento que tanto temía y deseaba. Cuando Evren entra en el hospital, sus miradas se cruzan por primera vez desde su marcha. Pero lejos de lo que Bahar había imaginado, él apenas la saluda y sigue su camino sin detenerse. ¿Significa esto que entre ellos ya no queda nada o solo está intentando protegerse del dolor que aún siente?
