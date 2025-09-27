Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Bahar y Evren vuelven a reencontrarse y nada volverá a ser como antes en los próximos capítulos de Renacer

Ni el tiempo ni la distancia han hecho que se olviden. En los nuevos capítulos, el reencuentro que tanto habían esperado llega por fin… pero no como soñaban.

Evren

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

La noticia de que Evren vuelve al hospital Peran sorprende a todos, especialmente a Bahar. Después de meses sin saber nada de él, su regreso la deja nerviosa y con el corazón en un puño, sin saber cómo reaccionar cuando lo vea de nuevo.

Y por fin, llega el momento que tanto temía y deseaba. Cuando Evren entra en el hospital, sus miradas se cruzan por primera vez desde su marcha. Pero lejos de lo que Bahar había imaginado, él apenas la saluda y sigue su camino sin detenerse. ¿Significa esto que entre ellos ya no queda nada o solo está intentando protegerse del dolor que aún siente?

No te pierdas Renacer. Lunes y martes, a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya y descúbrelo todo en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

Nancho Novo nos cuenta cómo afronta Damián la muerte de don Pedro: “Va a vivir atormentado por la culpa”

Nancho Novo nos cuenta cómo afronta Damián la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: “Va a vivir atormentado por la culpa”

Ignacio Montes

“¡No puedo responder rápido!”: Ignacio Montes se enfrenta a La Encrucijada Express… ¿lo superará?

Evren

Bahar y Evren vuelven a reencontrarse y nada volverá a ser como antes en los próximos capítulos de Renacer

Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro
Resumen

Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”
Capítulo 402

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos
Capítulo 402

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

El abogado le confiesa a María sus sospechas después de leer las cartas de su padre.

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume
Capítulo 402

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

Tasio pide explicaciones a Carmen y a Marta y su mujer sale en defensa de su amiga y jefa de departamento.

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?

Kazim lucha por su vida y Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?: este domingo, en Una nueva vida

Juanjo Puigcorbé

Juanjo Puigcorbé se despide de su personaje en Sueños de libertad: "El final de don Pedro se ha llevado al límite"

Publicidad