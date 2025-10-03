Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 30

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

Mientras Amanda y él tenían un momento de intensidad, la comandante ha llamado al mexicano para darle la noticia que podría cambiar sus vidas.

Amanda y César están en su mejor momento. Desde que descubrieron la segunda parte de la carta de suicidio de Roberto, la pareja ha decidido lanzarse como un equipo para descubrir la verdad y acabar con el misterio que persigue a César desde hace tanto tiempo. Y por fin han dejado de luchar el uno con el otro.

Desde que funcionan como un equipo, todo va mucho mejor, y parecen estar… ¡más apasionados que nunca!

Sin embargo, su momento de euforia y pasión se ha visto interrumpida por una llamada de la comandante Serranocon la noticia que cambiaría su vida para siempre.

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”, ha confirmado tras analizar exhaustivamente las pruebas. César le ha agradecido a la comandante la información y ha colgado.

Sin esperar ni un solo segundo, César se ha vestido y ha salido corriendo: “Voy a hacer lo que vine a hacer”. Amanda a intentado detenerle, pero ha sido imposible…. ¿a qué se referirá?

Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

“Necesito que seas feliz”: Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

