Capítulo 407

¡Fuerte pelea entre Pelayo y Marta!: “Fina se fue por cobardía”

La joven, ebria, ha sido increpada por su marido y se han enzarzado en otra acalorada discusión.

Pelayo y Marta

Pelayo se ha enterado de que Marta le ha revelado a Andrés como murió Santiago y, por ende, el resto de los secretos de su matrimonio: que es de conveniencia y que a Pelayo no le gustan las mujeres.

Por ello, el empresario, ha encarado a su mujer, visiblemente enfadado... ¿Cómo ha podido revelar su secreto?

Marta le ha asegurado que Andrés nunca les delatará, pero Pelayo le ha echado en cara que tenían un pacto y lo ha roto.

El empresario no se ha fiado de las palabras de su mujer, y ha vuelto a la carga con su lucha de los últimos días: Marta debe de dejar el alcohol y el bucle en el que se está sumiendo.

Fina no va a volver y él quiere que lo acepte... ¿será esta la manera?

