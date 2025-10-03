Capítulo 407
Luz le echa en cara a Luis que le oculte cosas: “¡En el fondo te gusta que Cristina vaya detrás de ti!”
El matrimonio discute de nuevo por el tema de Cristina, y la doctora está muy dolida porque Luis no le contara el intento de beso de ella.
Luz ha llegado a casa sin ganas de ver a su marido, y encima este le tenía preparada una cena romántica.
La doctora le ha echado en cara que le ocultara lo que había sucedido con Cristina: ¡ha intentado besarle! Y, además, se ha enterado por ella y no por su marido.
Luis ha intentado justificarse explicándole que para él no ha significado nada y además la rechazó, pero su mujer cree que en el fondo todo este juego le gusta.
¿Conseguirá el matrimonio superar esta crisis? ¿Se volverá a interponer Cristina entre ellos?
