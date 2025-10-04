Carmen Morales: “Tener una hermana pequeña siempre ha sido una gozada hasta que te empieza a quitar la ropa”

Carmen Morales ha recordado su infancia como “un poco trasto, pero he crecido rodeada con mucho escenario y mucha música”, un legado que ha continuado su hermana Shaila.

La pequeña se ha definido como una artista y ambas han bromeado sobre como Shaila le robaba la ropa de pequeña a Carmen Morales. No te pierdas el programa protagonizado por las hermanas Dúrcal, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.