Avance Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal
Carmen Morales: “Tener una hermana pequeña siempre ha sido una gozada hasta que te empieza a quitar la ropa”
Carmen Morales se ha presentado en Emparejados sorprendiendo al revelar su nombre completo, “soy Carmen María Guadalupe Dolores Morales de las Heras”, pero me quedo con Carmen ha confesado la hija mayor de Rocío Dúrcal.
Carmen Morales ha recordado su infancia como “un poco trasto, pero he crecido rodeada con mucho escenario y mucha música”, un legado que ha continuado su hermana Shaila.
La pequeña se ha definido como una artista y ambas han bromeado sobre como Shaila le robaba la ropa de pequeña a Carmen Morales. No te pierdas el programa protagonizado por las hermanas Dúrcal, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.
