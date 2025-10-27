“Este es mi momento”: Bahar cumple su sueño y empieza su nueva vida esta noche en Renacer

El gran día ha llegado para Bahar. Después de años de esfuerzo, noches sin dormir y momentos de duda, ha aprobado la residencia y se ha convertido en especialista.

Ahora, la doctora Bahar Özden empieza una nueva etapa en el hospital.

Antes de ponerse la bata, Bahar ha recordado todo lo vivido. “Dicen que la vida es eso que pasa mientras haces otros planes”, reflexiona. “Una mañana me desperté y la vida que había planeado se había desvanecido. Pero quizá todo eso fuese para despertar esta mañana”.

Sus palabras resumen su historia: una mujer que cayó, se levantó y floreció de nuevo. Bahar siente que ha renacido. “Los brotes nuevos emergen de lugares rotos. No es una nueva página, es una nueva yo”, se dice para sí misma emocionada.

En su primer día como doctora cirujana, Bahar está preparada para todo lo que está por venir. Su historia es un ejemplo de superación y esperanza.