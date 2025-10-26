Pelin despierta del coma y sufre el golpe más duro: su bebé ha muerto y no era de Ferit

Lo que parecía un milagro se ha convertido en una pesadilla. Pelin ha abierto los ojos en el hospital y lo primero que ha hecho ha sido preguntar por su bebé: “¿Cuándo me lo van a traer?”.

Pero su alegría ha durado muy poco. Al ver las lágrimas de su madre, Zerrin, y de Nukhet, se ha asustado. “¿Por qué estáis llorando?”, ha preguntado, sin entender nada.

Convencida de que Ferit se había llevado al niño, ha empezado a suplicar que se lo traigan. Entonces, su madre le ha dicho la verdad: “Perdiste al bebé al nacer”.

Pelin no lo ha podido aceptar. Ha gritado que era mentira, que su hijo estaba bien, que tenía que verlo. Ha intentado levantarse de la cama, desesperada, pidiendo ver a Ferit: “¡Que venga Ferit! ¡Quiero ver a Ferit!”.

Nukhet ha intentado calmarla, pero su madre, rota por dentro, no ha podido callar más. Llorando, Zerrin ha gritado la segunda verdad: el bebé no era de Ferit.