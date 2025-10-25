Antena 3 LogoAntena3
¡El hospital se viste de luto! Dos muertes sacudirán a nuestros protagonistas en los próximos capítulos de Renacer

Bahar vive su momento más feliz convertida en doctora. Pero una tragedia inesperada está a punto de cambiarlo todo. No te pierdas los nuevos capítulos.

Bahar

Bahar ha cumplido su sueño y ya es doctora. Pero la vida siempre pone nuevos desafíos y, a veces, pruebas que nadie espera.

En el hospital, todos celebran su logro. La doctora Bahar Özden ha conseguido aquello por lo que tanto luchó. Ha llegado su momento. Sin embargo, mientras la alegría se respira en cada rincón, una tragedia inesperada está a punto de sacudir sus vidas.

Todas las noticias hablan de lo mismo: un avión en el que viajaban varios médicos se ha estrellado poco después del despegue. Nadie imagina lo que está por venir.

En Renacer, dos muertes cambiarán para siempre el rumbo de la historia. No te pierdas los próximos capítulos. Este lunes y martes a las 22:50h, en Antena 3.Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

Silvia Marsó y Abel Folk

Del escenario a la televisión: Abel Folk y Silvia Marsó, una pareja artística con historia antes de La Encrucijada

Bahar

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

Capítulo 422 de Sueños de libertad; 24 de octubre: Raúl se marcha para siempre de Toledo y de la vida de Claudia
Resumen

Claudia toma una drástica decisión y rompe con Raúl: “No puedo casarme contigo”
Capítulo 422

El amor triunfa entre Irene y José: “La vida nos está dando una segunda oportunidad”
Capítulo 422

La madre de Cristina decide darle una oportunidad al amor y le dice a José que quiere ser feliz junto a él.

Gaspar le pide explicaciones a Tasio, preocupado por la grave situación de la empresa: “¿Qué va a pasar con los que trabajamos aquí?”
Capítulo 422

La situación por la que atraviesa la fábrica ya es una realidad y el tabernero va a hablar con el director en nombre de los empleados.

Begoña, asustada, teme que algo no vaya bien en su embarazo, ¿estará en peligro la vida de su bebé?

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

