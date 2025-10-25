¡El hospital se viste de luto! Dos muertes sacudirán a nuestros protagonistas en los próximos capítulos de Renacer

Bahar ha cumplido su sueño y ya es doctora. Pero la vida siempre pone nuevos desafíos y, a veces, pruebas que nadie espera.

En el hospital, todos celebran su logro. La doctora Bahar Özden ha conseguido aquello por lo que tanto luchó. Ha llegado su momento. Sin embargo, mientras la alegría se respira en cada rincón, una tragedia inesperada está a punto de sacudir sus vidas.

Todas las noticias hablan de lo mismo: un avión en el que viajaban varios médicos se ha estrellado poco después del despegue. Nadie imagina lo que está por venir.

En Renacer, dos muertes cambiarán para siempre el rumbo de la historia. No te pierdas los próximos capítulos. Este lunes y martes a las 22:50h, en Antena 3.Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.