Renacer 21 de octubre

El sacrificio de Bahar tiene recompensa: se convierte en cirujana contra todo pronóstico

Ha sido el día más agónico de su vida. Tras arriesgar su carrera por salvar a un paciente, Bahar ha llegado tarde a su examen final, creyendo que todo estaba perdido. Pero el destino le tenía reservada la mejor de las sorpresas: ¡se ha convertido en cirujana!

El día más importante de su carrera ha comenzado con una prueba del destino. Justo cuando se dirigía a su examen final para ser cirujana, un paciente en estado crítico ha llegado a urgencias. Fiel a su juramento como médica, no ha dudado ni un segundo: primero el paciente, después su sueño.

Con la camiseta manchada de sangre y su boina roja, Bahar ha llegado corriendo a la sala, diez minutos tarde. Allí la han recibido con una reprimenda. Por un instante, el mundo de Bahar se ha venido abajo. Todo su sacrificio, su lucha incansable, parecía haber sido en vano.

Pero cuando la puerta se ha abierto de nuevo, le ha dado la mejor de las noticias a sus compañeros, todos ya cirujanos: ¡lo ha conseguido!

Bahar ha dejado de ser residente. Ahora es doctora. La doctora Bahar Ozden. Por primera vez en mucho tiempo, Bahar ha vuelto a brillar, feliz, radiante y rodeada de la gente que la quiere. Lo que ella no sabe es que, desde la distancia, Evren la estaba mirando, orgulloso de ella. Por fin, su renacer se ha completado.

Timur está convencido de que ha llegado el momento de recuperar a Bahar. Atormentado por los recuerdos de sus 25 años juntos y aferrado a la idea de que es su destino, ha decidido volver a pedirle matrimonio.

