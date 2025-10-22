El sacrificio de Bahar tiene recompensa: se convierte en cirujana contra todo pronóstico

El día más importante de su carrera ha comenzado con una prueba del destino. Justo cuando se dirigía a su examen final para ser cirujana, un paciente en estado crítico ha llegado a urgencias. Fiel a su juramento como médica, no ha dudado ni un segundo: primero el paciente, después su sueño.

Con la camiseta manchada de sangre y su boina roja, Bahar ha llegado corriendo a la sala, diez minutos tarde. Allí la han recibido con una reprimenda. Por un instante, el mundo de Bahar se ha venido abajo. Todo su sacrificio, su lucha incansable, parecía haber sido en vano.

Pero cuando la puerta se ha abierto de nuevo, le ha dado la mejor de las noticias a sus compañeros, todos ya cirujanos: ¡lo ha conseguido!

Bahar ha dejado de ser residente. Ahora es doctora. La doctora Bahar Ozden. Por primera vez en mucho tiempo, Bahar ha vuelto a brillar, feliz, radiante y rodeada de la gente que la quiere. Lo que ella no sabe es que, desde la distancia, Evren la estaba mirando, orgulloso de ella. Por fin, su renacer se ha completado.