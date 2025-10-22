Antena 3 LogoAntena3
¿Se acabó todo?

Bahar se enfrenta a sus recuerdos y deja atrás a Evren para empezar de nuevo

Sola, y más fuerte que nunca, toma la decisión que lo cambiará todo. En la azotea que fue testigo de su amor, decide liberarse del pasado.

Bahar ha subido sola a la azotea del hospital, buscando un poco de calma después de todo lo vivido. Pero en su cabeza no dejan de sonar las palabras de Cagla: “Ni siquiera puedes salir a la terraza. Y él está viviendo su vida”.

Cansada de sentirse atrapada en el pasado, Bahar ha decidido enfrentarse a sí misma y se ha dicho: “No estoy huyendo. ¿Lo ves? No huyo”. Por fin ha entrado en la azotea que fue testigo de su historia de amor con Evren.

Y allí, con el corazón en un puño, los recuerdos la han vuelto con fuerza: el primer cruce de miradas, la conexión que sintió, las risas, las promesas y aquella pedida de matrimonio que lo cambió todo.

Esta vez, sin embargo, algo es diferente. Ha entendido que no puede seguir viviendo en el pasado. Ha llegado el momento de dejar atrás a Evren y empezar a vivir por y para ella misma.

