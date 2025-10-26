Suna juega sucio y delata a su hermana: la llamada que pone en pie de guerra a Kazim

Suna, cegada por los celos, ha traicionado a su hermana. Ha llamado a su padre, Kazim, para contarle que Seyran sigue viendo a Ferit. Con esa llamada, ha conseguido justo lo que quería: despertar la ira de su padre y acercarse un paso más a su sueño de casarse con Ferit.

Todo ha pasado en secreto. Suna ha fingido estar preocupada, mientras Kazim se quejaba de su dolor: “¿Cómo voy a estar, niña? No estoy bien. Me duele, te juro que me duele mucho”.

Kazim, lleno de rabia y con ganas de venganza contra los Korhan, le ha advertido: “Kazim Sanli está en pie de guerra, niña. Te lo advierto”. Pero Suna no ha pensado en protegerlo. Solo quería usarlo.

Con voz dulce, le ha dado las gracias por acogerla en casa y, sin que él lo note, ha soltado la bomba: “Espero que Halis no descubra que Seyran sigue viéndose con Ferit”.

Su padre, sorprendido, le ha preguntado si hablaba del hospital. Entonces, Suna le ha contado lo que sabía: “Bueno, yo no te he dicho nada, papá, pero hoy fue a la tumba de Fuat con Ferit”.

El hombre se ha enfadado muchísimo, pero lejos de castigarla, la ha felicitado: “Buen trabajo. Bien hecho, mi niña. Sigue así”.

Suna ha traicionado a su hermana a cambio de una ilusión. Cree que así podrá quedarse con Ferit. Pero la verdad siempre sale a la luz. ¿Descubrirá Seyran lo que ha hecho?