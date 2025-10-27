Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 59

Ökkes acorrala a Seyran con un cruel chantaje: salvar a Orhan o perderlo todo

Seyran se enfrenta a Ökkes sin miedo, pero su valentía se convierte en un arma de doble filo.

Seyran

Publicidad

Ökkes ha vuelto a demostrar hasta dónde es capaz de llegar con tal de vengarse de los Korhan. Cuando salía de la mansión, se ha cruzado con Seyran, que llegaba sola, sin imaginar el peligro que la esperaba.

El encuentro ha sido tenso desde el primer momento. Seyran se ha plantado frente a él, sin miedo, y le ha preguntado: “¿Vas a vengarte de ellos utilizándome?”.

Ökkes, impresionado por su valentía, la ha felicitado y luego le ha contado toda la verdad. Le ha confesado que forma parte de su venganza y le ha hecho una propuesta inquietante: si acepta casarse con su sobrino Akin, promete sacar a Orhan de la cárcel. Pero si se niega, su vida correrá peligro.

Seyran se ha puesto muy nerviosa, preguntándole qué planea hacerle a Orhan. Pero la respuesta de Ökkes ha sido muy clara: le ha dicho que el destino de Orhan depende solo de ella. “Si intentas conocer mejor a mi sobrino, bastará con una llamada. Pero si me desobedeces… no creo que salga con vida”, le ha explicado.

Las palabras de Ökkes la han dejado sin aliento. Acorralada, Seyran ha cumplido su parte del trato y ha mentido a Ferit para proteger la vida de Orhan. Sabe que su engaño ha destrozado al hombre que ama, pero también que era la única forma de salvarlo todo.

Nükhet

El brote psicótico de Nükhet paraliza a Halis y a Sehmuz: promete vengarse de la peor manera

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran

Ökkes acorrala a Seyran con un cruel chantaje: salvar a Orhan o perderlo todo

Seyran

Seyran finge amar a Akin y renuncia a Ferit para salvar a Orhan: “Es demasiado tarde”

Serter

“Esto no ha terminado”: Serter jura destruir a Ferit y cumplir su venganza

Kazim
Capítulo 59

¿La trampa más dulce? Kazim manipula a Seyran con un estudio de arte para alejarla de Ferit

Suna
Capítulo 59

Suna juega sucio y delata a su hermana: la llamada que pone en pie de guerra a Kazim

Pelin
Capítulo 59

Pelin despierta del coma y sufre el golpe más duro: su bebé ha muerto y no era de Ferit

Ha despertado del coma, pero lo que le espera es una pesadilla. Pelin pregunta por su bebé, pero su madre y Nukhet se ven obligadas a revelarle la verdad.

Gabriel y Andrés en el capítulo 424 de Sueños de libertad
Semana del 27 al 31 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel intentará acabar con la vida de Andrés

Gabriel intentará quitarse de en medio a Andrés y salir ileso de todo lo que ha pasado... ¿lo conseguirá?

Amanda y César

Impactantes revelaciones cambian el rumbo de César y los Oramas: no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada

Ferit

“Te necesito más que nunca”: Ferit busca respuestas en el cementerio esta noche en Una nueva vida

Akin, personaje de Una nueva vida

Akin, el nuevo pretendiente de Seyran que llega para destrozar la vida de Ferit y de los Korhan

Publicidad