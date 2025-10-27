Ökkes acorrala a Seyran con un cruel chantaje: salvar a Orhan o perderlo todo

Ökkes ha vuelto a demostrar hasta dónde es capaz de llegar con tal de vengarse de los Korhan. Cuando salía de la mansión, se ha cruzado con Seyran, que llegaba sola, sin imaginar el peligro que la esperaba.

El encuentro ha sido tenso desde el primer momento. Seyran se ha plantado frente a él, sin miedo, y le ha preguntado: “¿Vas a vengarte de ellos utilizándome?”.

Ökkes, impresionado por su valentía, la ha felicitado y luego le ha contado toda la verdad. Le ha confesado que forma parte de su venganza y le ha hecho una propuesta inquietante: si acepta casarse con su sobrino Akin, promete sacar a Orhan de la cárcel. Pero si se niega, su vida correrá peligro.

Seyran se ha puesto muy nerviosa, preguntándole qué planea hacerle a Orhan. Pero la respuesta de Ökkes ha sido muy clara: le ha dicho que el destino de Orhan depende solo de ella. “Si intentas conocer mejor a mi sobrino, bastará con una llamada. Pero si me desobedeces… no creo que salga con vida”, le ha explicado.

Las palabras de Ökkes la han dejado sin aliento. Acorralada, Seyran ha cumplido su parte del trato y ha mentido a Ferit para proteger la vida de Orhan. Sabe que su engaño ha destrozado al hombre que ama, pero también que era la única forma de salvarlo todo.