¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer

Timur prepara una pedida de mano inolvidable, mientras Bahar intenta huir de los recuerdos de Evren. Nada saldrá como esperan. No te pierdas el nuevo capitulazo de tu serie turca favorita.

Esta noche, en Renacer, el destino vuelve a poner a prueba a Bahar. Timur la espera en un restaurante con un anillo en el bolsillo y la esperanza de recuperar lo que una vez tuvieron.

Todo está preparado: la mesa junto a la ventana, la música, la sorpresa. Está convencido de que ha llegado el momento de pedirle matrimonio y empezar una nueva vida juntos.

Pero, lejos de allí, Bahar vive su propia batalla interior. En los pasillos del hospital, las palabras de Evren no dejan de sonar en su cabeza. Le ha dicho que espera que, algún día, pueda gestionar su vida personal igual de bien que su vida profesional. Bahar sabe que lo ama, pero también que su historia ya no parece posible.

Antes de marcharse, el destino vuelve a cruzarlos. En el hospital, Bahar y Evren se encuentran cara a cara y ella, intentando disimular su dolor, le suelta una pulla que deja claro que entre ellos todo sigue sin resolverse.

Mientras Timur espera con ilusión la llegada de Bahar, ella sigue atrapada entre el pasado y el futuro. ¿Irá Bahar a esa cena? ¿Aceptará la propuesta de Timur o volverá a rendirse ante sus sentimientos por Evren?

No te pierdas Renacer. Esta noche, a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya y descubre qué pasa en atresplayer.

