Kaya escucha lo impensable: Suna le pide ayuda a Ferit para romper su matrimonio

Suna, muy nerviosa, ha esperado a Ferit sentada en la entrada de la mansión. Al verla, él se ha preocupado y le ha preguntado si pasaba algo grave. Entonces, ella ha soltado la bomba: “No puedo hacer esto, Ferit. Creo que quiero divorciarme. ¿Me puedes ayudar?”.

Ferit, creyendo que la está apoyando, la ha tranquilizado. “Si quieres, haré todo lo que esté en mi mano. Yo me encargo de todo. Estoy aquí, Suna”. Incluso ha llegado a proponerle un futuro juntos, sin darse cuenta de lo que estaba provocando: “Si logro reconciliarme con Seyran, podríamos vivir todos juntos. ¿No sería bonito?”.

Suna, fingiendo estar confundida, le ha seguido el juego. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que su marido estaba allí, escuchándolo todo. Desde la esquina del pasillo, ha sido testigo de cada palabra. ¿Le dará Kaya el divorcio a Suna?

La hermana de Seyran está poniendo en peligro su relación con Ferit y con Seyran por una obsesión. ¿Abrirá los ojos antes de que sea demasiado tarde?