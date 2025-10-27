Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 59

Kaya escucha lo impensable: Suna le pide ayuda a Ferit para romper su matrimonio

Suna ha decidido dar un giro a su vida y se ha sincerado con Ferit, sin saber que Kaya estaba escuchándolo todo.

Kaya

Publicidad

Suna, muy nerviosa, ha esperado a Ferit sentada en la entrada de la mansión. Al verla, él se ha preocupado y le ha preguntado si pasaba algo grave. Entonces, ella ha soltado la bomba: “No puedo hacer esto, Ferit. Creo que quiero divorciarme. ¿Me puedes ayudar?”.

Ferit, creyendo que la está apoyando, la ha tranquilizado. “Si quieres, haré todo lo que esté en mi mano. Yo me encargo de todo. Estoy aquí, Suna”. Incluso ha llegado a proponerle un futuro juntos, sin darse cuenta de lo que estaba provocando: “Si logro reconciliarme con Seyran, podríamos vivir todos juntos. ¿No sería bonito?”.

Suna, fingiendo estar confundida, le ha seguido el juego. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que su marido estaba allí, escuchándolo todo. Desde la esquina del pasillo, ha sido testigo de cada palabra. ¿Le dará Kaya el divorcio a Suna?

La hermana de Seyran está poniendo en peligro su relación con Ferit y con Seyran por una obsesión. ¿Abrirá los ojos antes de que sea demasiado tarde?

Seyran y Ferit

“Dale fuerzas para vivir”: Seyran empuja a Ferit a convertirse en el milagro que Pelin necesita

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Kaya

Kaya escucha lo impensable: Suna le pide ayuda a Ferit para romper su matrimonio

Paula Prendes

De su manía inconfesable a su plan favorito: conoce mejor a Paula Prendes, Patricia en La Encrucijada

“Este es mi momento”: Bahar cumple su sueño y empieza su nueva vida esta noche en Renacer

“Este es mi momento”: Bahar cumple su sueño y empieza su nueva vida esta noche en Renacer

Seyran
Capítulo 59

Ökkes acorrala a Seyran con un cruel chantaje: salvar a Orhan o perderlo todo

Seyran
Capítulo 59

Seyran finge amar a Akin y renuncia a Ferit para salvar a Orhan: “Es demasiado tarde”

Serter
Capítulo 59

“Esto no ha terminado”: Serter jura destruir a Ferit y cumplir su venganza

Justo cuando la tragedia parecía inevitable, Akin ha aparecido y ha conseguido evitar lo peor. ¿Cumplirá Serter su amenaza?

Kazim
Capítulo 59

¿La trampa más dulce? Kazim manipula a Seyran con un estudio de arte para alejarla de Ferit

Kazim ha vuelto a sorprender a todos. Después de la traición de Suna, el padre de las hermanas ha demostrado que nada en él es lo que parece.

Suna

Suna juega sucio y delata a su hermana: la llamada que pone en pie de guerra a Kazim

Pelin

Pelin despierta del coma y sufre el golpe más duro: su bebé ha muerto y no era de Ferit

Gabriel y Andrés en el capítulo 424 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel intentará acabar con la vida de Andrés

Publicidad