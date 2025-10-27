Capítulo 59
“Esto no ha terminado”: Serter jura destruir a Ferit y cumplir su venganza
Justo cuando la tragedia parecía inevitable, Akin ha aparecido y ha conseguido evitar lo peor. ¿Cumplirá Serter su amenaza?
La venganza de Serter ha cruzado todos los límites. Ferit acababa de llegar al restaurante cuando Serter lo ha sorprendido con sus hombres. Allí, en plena calle, ha comenzado un enfrentamiento que ha estado a punto de terminar en tragedia.
Serter, fuera de sí, le ha echado en cara la muerte de su hijo, acusándolo de ser el responsable de todo. Ferit, intentando mantener la calma, le ha respondido con indiferencia, harto de todo: “Lo que pasó te lo hiciste tú a ti mismo. Encontraste tu castigo”.
Sin pensarlo mucho, Serter ha sacado una pistola para dispararle. Ferit no se ha movido. Lo ha mirado desafiante, dispuesto a todo: “¡Hazlo! ¡Hazme lo que quieras hacerme!”. Por suerte, Akin ha conseguido sujetar a Serter, evitando que dispare.
Mientras Akin intentaba hacerle entrar en razón, le ha gritado a Ferit que se marchara de allí. Sin embargo, antes de irse, Serter le ha hecho una amenaza a su enemigo: “Esto no ha terminado, Ferit Korhan. Te haré pasar por lo mismo que me hiciste tú”. El peligro sigue ahí y la venganza de Serter acaba de empezar.
