Capítulo 59
¿La trampa más dulce? Kazim manipula a Seyran con un estudio de arte para alejarla de Ferit
Kazim ha vuelto a sorprender a todos. Después de la traición de Suna, el padre de las hermanas ha demostrado que nada en él es lo que parece.
Seyran ha llegado a casa sabiendo que la esperaba una bronca. Kazim estaba furioso y la ha enfrentado por haber roto su promesa. Ella se ha preparado para el castigo, convencida de que su padre volvería a pegarle o encerrarla. Pero esta vez, Kazim ha hecho algo inesperado.
“Déjame enseñarte en qué clase de hombre me he convertido. Ven conmigo”, le ha dicho. Seyran se ha asustado, pero lo ha seguido. Lo que ha encontrado era un estudio de arte precioso. Lleno de luz, de colores y de todo lo que necesitaba para pintar. El lugar con el que siempre había soñado.
Llorando, Seyran se ha creído que su padre ha cambiado. Kazim no ha usado la violencia esta vez, pero sí algo peor: la manipulación. Le ha dicho que estaba intentando ser un hombre nuevo, que luchaba contra su ira, pero en realidad tiene un plan claro: ganarse a su hija y prepararla para casarse con Akin.
Padre e hija se han abrazado. Y mientras tanto, Suna espera que su padre aleje a su hermana de Ferit para ella poder acercarse cada vez más.
