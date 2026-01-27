Avance
Esta noche en Renacer: Rengin toca fondo, Bahar la empuja a luchar y Parla lo descubre todo
Rengin toca fondo y no quiere operarse. Bahar intenta darle fuerzas, pero la ginecóloga solo siente miedo y cansancio. En medio de esta charla desesperada, Parla descubre el secreto de su madre y pierde el control por completo.
Publicidad
Bahar se enfrenta a una de las conversaciones más duras con Rengin. La ginecóloga está al límite, no quiere hablar con nadie y solo pide que la dejen sola. Pero no piensa permitir que pase por esto sin ayuda.
Rengin está hundida. Sabe a lo que se enfrenta y habla claro: “Asumámoslo, me muero”. Bahar le insiste en que hay que luchar y que todavía hay opciones, pero ella no quiere falsas esperanzas. Está cansada, tiene miedo y no entiende por qué le está pasando esto.
En medio de todo esto, su peor miedo se hace realidad: Parla se entera de todo y está decidida a plantarle cara a su madre por mentirle.
Esta noche en Renacer, nuestras protagonistas van a vivir momentos de mucha angustia y tensión. Deberán ser fuertes. No te lo pierdas, a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en
Publicidad