Esta noche en Renacer: Rengin toca fondo, Bahar la empuja a luchar y Parla lo descubre todo

Bahar se enfrenta a una de las conversaciones más duras con Rengin. La ginecóloga está al límite, no quiere hablar con nadie y solo pide que la dejen sola. Pero no piensa permitir que pase por esto sin ayuda.

Rengin está hundida. Sabe a lo que se enfrenta y habla claro: “Asumámoslo, me muero”. Bahar le insiste en que hay que luchar y que todavía hay opciones, pero ella no quiere falsas esperanzas. Está cansada, tiene miedo y no entiende por qué le está pasando esto.

En medio de todo esto, su peor miedo se hace realidad: Parla se entera de todo y está decidida a plantarle cara a su madre por mentirle.

