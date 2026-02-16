Antena3
Carol Rovira defiende a Daniela en Perdiendo el juicio: “Creo firmemente en su inocencia”

Su personaje pasó de estar a punto de casarse al banquillo de los acusados en cuestión de minutos. Hablamos con Carol Rovira sobre el giro más impactante de Perdiendo el juicio y su firme defensa de Daniela.

Carol Rovira

Carol Rovira interpreta a Daniela Torres en Perdiendo el juicio. Su personaje comenzaba la serie a punto de vivir uno de los días más felices de su vida, profundamente enamorada y preparada para dar el “sí, quiero”. Sin embargo, en apenas unos minutos, todo se desmorona: su prometido, Jaime, aparece muerto y ella se convierte en la principal sospechosa.

Del altar al calabozo: la boda de Daniela termina con una detención inesperada

A partir de ese momento, la justicia deberá determinar si Daniela es culpable o no del asesinato. Pero mientras se resuelve el caso, la presunción de inocencia sigue intacta. Por eso hemos querido preguntarle a Carol Rovira cómo defendería a su personaje ante las acusaciones.

La actriz no duda ni un segundo en posicionarse: Daniela no es capaz de matar a nadie. “Creo firmemente en su inocencia”, asegura con convicción. "Es una persona zen que intenta ordenar su caos, quería mucho a Jaime y es una persona de mundo", concreta para defender a su personaje. ¿Culpable o inocente? El jueves, no te pierdas un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.

