Carol Rovira defiende a Daniela en Perdiendo el juicio: “Creo firmemente en su inocencia”

Carol Rovira interpreta a Daniela Torres en Perdiendo el juicio. Su personaje comenzaba la serie a punto de vivir uno de los días más felices de su vida, profundamente enamorada y preparada para dar el “sí, quiero”. Sin embargo, en apenas unos minutos, todo se desmorona: su prometido, Jaime, aparece muerto y ella se convierte en la principal sospechosa.

A partir de ese momento, la justicia deberá determinar si Daniela es culpable o no del asesinato. Pero mientras se resuelve el caso, la presunción de inocencia sigue intacta. Por eso hemos querido preguntarle a Carol Rovira cómo defendería a su personaje ante las acusaciones.

La actriz no duda ni un segundo en posicionarse: Daniela no es capaz de matar a nadie. “Creo firmemente en su inocencia”, asegura con convicción. "Es una persona zen que intenta ordenar su caos, quería mucho a Jaime y es una persona de mundo", concreta para defender a su personaje. ¿Culpable o inocente? El jueves, no te pierdas un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3.