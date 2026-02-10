Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Nevra, convencida de que Maral quiere matarla, esta noche en Renacer

La mujer de Uras intenta hacerse a su nueva vida en casa de Bahar y prepara un completo desayuno que desata la desconfianza en la familia.

Nevra, convencida de que Maral quiere matarla, esta noche en Renacer

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

La llegada de Maral y Uras a casa de Bahar ha dinamitado el ambiente familiar. Para calmar un poco las aguas, la hermana de Harun ha preparado un desayuno completo para todos, algo que a Nevra le ha generado desconcierto.

Mientras Çagla, Bahar y Seren deciden tomarse el desayuno que Maral ha preparado para evitar conflicto con ella y hacer recapacitar a Uras, Nevra llega muy nerviosa a la mesa y les advierte del peligro.

“Esa me quiere matar. Me ha echado medicina en el zumo detox”, dice la madre de Timur muy agobiada por la presencia de la nueva mujer de su nieto en su casa. Sin embargo, Bahar no cree que su nueva nuera sea capaz de llegar a tanto.

El final de Renacer está a punto de llegar y los personajes todavía tienen muchas cuentas pendientes y tramas que cerrar. ¡No te pierdas el episodio de esta noche, a las 23:00h en Antena 3! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

Demir Baybars en En tierra lejana

Ferit Kaya da vida a Demir, el villano que solo vive para vengarse de los Albora

María León en Perdiendo el juicio

Así es personaje de María León en Perdiendo el juicio: “Tiene un talento oculto”

Nevra, convencida de que Maral quiere matarla, esta noche en Renacer

Nevra, convencida de que Maral quiere matarla, esta noche en Renacer

Harun y Evren
Renacer 9 de febrero

Harun anima a Evren a luchar por Bahar: "En su mente está usted"

Rengin
Renacer 9 de febrero

La alegría de Rengin al recuperarse de su operación: "El primer sonido que he entendido es la voz de mi hija"

Evren y Bahar
Renacer 9 de febrero

Bahar recrimina a Evren que se marche a África: "¡Eres un cobarde!"

La doctora le echa en cara al hombre que quiere que no luche por lo suyo y que escape en un momento así.

Harun se declara
Renacer 9 de febrero

"¿Quieres salir conmigo?": la original y romántica declaración de Harun a Çagla

El doctor no se atreve a pronunciar esas palabras y decide pedirle salir a la amiga de Bahar a través de una nota.

Uras y Seren

"Quiero ver cómo te arrepientes": la actitud sosegada de Seren sorprende a Uras

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

Publicidad