Nevra, convencida de que Maral quiere matarla, esta noche en Renacer

La llegada de Maral y Uras a casa de Bahar ha dinamitado el ambiente familiar. Para calmar un poco las aguas, la hermana de Harun ha preparado un desayuno completo para todos, algo que a Nevra le ha generado desconcierto.

Mientras Çagla, Bahar y Seren deciden tomarse el desayuno que Maral ha preparado para evitar conflicto con ella y hacer recapacitar a Uras, Nevra llega muy nerviosa a la mesa y les advierte del peligro.

“Esa me quiere matar. Me ha echado medicina en el zumo detox”, dice la madre de Timur muy agobiada por la presencia de la nueva mujer de su nieto en su casa. Sin embargo, Bahar no cree que su nueva nuera sea capaz de llegar a tanto.

