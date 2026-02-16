“Muérete si quieres”: el golpe de realidad de Suna que destrozó a Ferit y lo obligó a renunciar a Seyran

Ferit iba cada día a la clínica donde Seyran estaba ingresada, pero ella no quería verlo nunca y Suna lo echaba siempre de allí. Un día, desde el jardín, Ferit vio algo que lo dejó destrozado: Seyran estaba allí con Sinan, su actual prometido, y se estaba riendo con él. Tenían una complicidad que Ferit no podía aguantar.

El joven Korhan no entendía nada. No comprendía cómo ella se reía con un extraño y con él no. Suna no tuvo piedad y le dijo la verdad a la cara: ellos dos se entendían porque compartían la misma enfermedad y el mismo miedo, algo que Ferit jamás entendería. Aunque él gritó que Seyran era su mujer y que prefería morir antes que dejarla ir, Suna fue tajante: “Pues muérete”.

Su cuñada le dejó claro que si tenía que elegir, siempre elegiría a su hermana. Le dijo que Seyran estaba mejorando gracias a Sinan y que, en ese momento, Ferit ya no le servía para nada. Fue el día que comprendió que, por mucho que la quisiera, ya no tenía sitio en la vida de Seyran.