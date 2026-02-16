Antena3
“Muérete si quieres”: el golpe de realidad de Suna que destrozó a Ferit y lo obligó a renunciar a Seyran

Hace dos años, Ferit vio a Seyran recuperar la sonrisa, pero no fue gracias a él. Suna no tuvo piedad y le dejó claro que Sinan era quien la estaba ayudando a curarse.

Ferit

Ferit iba cada día a la clínica donde Seyran estaba ingresada, pero ella no quería verlo nunca y Suna lo echaba siempre de allí. Un día, desde el jardín, Ferit vio algo que lo dejó destrozado: Seyran estaba allí con Sinan, su actual prometido, y se estaba riendo con él. Tenían una complicidad que Ferit no podía aguantar.

El joven Korhan no entendía nada. No comprendía cómo ella se reía con un extraño y con él no. Suna no tuvo piedad y le dijo la verdad a la cara: ellos dos se entendían porque compartían la misma enfermedad y el mismo miedo, algo que Ferit jamás entendería. Aunque él gritó que Seyran era su mujer y que prefería morir antes que dejarla ir, Suna fue tajante: “Pues muérete”.

Su cuñada le dejó claro que si tenía que elegir, siempre elegiría a su hermana. Le dijo que Seyran estaba mejorando gracias a Sinan y que, en ese momento, Ferit ya no le servía para nada. Fue el día que comprendió que, por mucho que la quisiera, ya no tenía sitio en la vida de Seyran.

Mert Ramazan Demir

Mert Ramazan Demir celebra su cumpleaños triunfando como Ferit en Una nueva vida: “Nivel 28 desbloqueado”

