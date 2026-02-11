Antena3
“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche

RENACER

Bahar confiesa su amor a Evren y le suplica que no se marche

Bahar se sincera con Evren, mostrando sin reservas sus sentimientos y pidiéndole que no se marche, justo cuando una urgencia médica exige su atención inmediata.

Bahar no puede aceptar que Evren planee su partida a África y lo recrimina duramente, tachándole de cobarde por abandonar su relación. En medio de la búsqueda de una paciente en estado crítico, ella decide sincerarse y confesarle lo que siente, asegurando que no quiere imaginar su vida sin él.

Con los ojos vidriosos, Bahar le implora que no se vaya y declara: “No te vayas. Te quiero de verdad”. Su revelación pone en jaque la decisión de Evren en un momento crucial.

