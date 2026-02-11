Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sus inseguridades

"Me da miedo ser una carga para vosotros": Çagla comparte sus traumas y miedos con Seren

La mejor amiga de Bahar le ha explicado a la residente por qué tiene tanto miedo a abrirse al amor con Harun y ha compartido con ella sus traumas infantiles.

Çagla

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Çagla es una persona positiva y alegre que siempre intenta hacer feliz a todo el mundo a pesar de todo lo que ha sufrido en su vida. Sin ir más lejos, perdió al hombre con el que estaba comprometida hace unos meses en un accidente de avión.

Ahora está ilusionada con Harun, pero le da pánico volver a abrirse al amor porque está acostumbrada a que su felicidad sea efímera. Çagla se abre con Seren en una pausa en el hospital y le cuenta cómo se encuentra en estos momentos con respecto al doctor.

“Hace mucho tiempo que no soy el personaje principal de ninguna historia”, dice la amiga de Bahar con cierta pena. Çagla reconoce que suele quedarse donde hay ruido para no enfrentarse a ella misma.

Seren intenta animar a su amiga dejándole claro que es la persona más valiosa de su vida, pero le echa en cara que no comparta con sus amigos sus problemas personales y se los guarde para ella. Çagla le confiesa que siente que su labor es traer alegría, porque si transmitiese tristeza, piensa que no habría hueco para ella.

“Cuando era pequeña me convencieron de que era una niña agotadora, creo que por eso me convertí una experta en irradiar alegría y en desempeñar un papel secundario en las historias de los demás”, le explica Çagla a Seren. ¿Conseguirá mejorar su autoestima tras esta conversación? ¡Desde luego, para nosotros es un personaje imprescindible en Renacer!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Çagla

"Me da miedo ser una carga para vosotros": Çagla comparte sus traumas y miedos con Seren

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"

¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso

¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso

“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche
Renacer 10 de febrero

“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche

Harun le da el alta a Rengin: “Los resultados están bien”
Renacer 10 de febrero

Harun le da el alta a Rengin: “Los resultados están bien”

“Solo quiero irme de una vez”: Evren le entrega a Harun una carta de despedida para Bahar
Renacer 10 de febrero

“Solo quiero irme de una vez”: Evren le entrega a Harun una carta de despedida para Bahar

El médico se ve incapaz de despedirse personalmente de la mujer que quiere y por eso prefiere hacerlo a través de un papel.

Roser Tapias
Contenido exclusivo

Disfruta del making of de la última secuencia de Roser Tapias en Sueños de libertad: "Me siento muy agradecida a María"

Nos colamos en la última secuencia que grabó Roser Tapias antes de su marcha de la serie. ¿Volveremos a ver a María por casa de la Reina?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intentará recuperar a Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intentará recuperar a Begoña

Capítulo 495 de Sueños de libertad; 10 de febrero: Juanito comienza a mejorar con el tratamiento de Miguel

Capítulo 495 de Sueños de libertad; 10 de febrero: Juanito comienza a mejorar con el tratamiento de Miguel

Andrés y María se despiden y ella se marcha de casa de la Reina... ¿para siempre?

Andrés y María se despiden y ella se marcha de casa de la Reina... ¿para siempre?

Publicidad