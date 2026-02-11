"Me da miedo ser una carga para vosotros": Çagla comparte sus traumas y miedos con Seren

Çagla es una persona positiva y alegre que siempre intenta hacer feliz a todo el mundo a pesar de todo lo que ha sufrido en su vida. Sin ir más lejos, perdió al hombre con el que estaba comprometida hace unos meses en un accidente de avión.

Ahora está ilusionada con Harun, pero le da pánico volver a abrirse al amor porque está acostumbrada a que su felicidad sea efímera. Çagla se abre con Seren en una pausa en el hospital y le cuenta cómo se encuentra en estos momentos con respecto al doctor.

“Hace mucho tiempo que no soy el personaje principal de ninguna historia”, dice la amiga de Bahar con cierta pena. Çagla reconoce que suele quedarse donde hay ruido para no enfrentarse a ella misma.

Seren intenta animar a su amiga dejándole claro que es la persona más valiosa de su vida, pero le echa en cara que no comparta con sus amigos sus problemas personales y se los guarde para ella. Çagla le confiesa que siente que su labor es traer alegría, porque si transmitiese tristeza, piensa que no habría hueco para ella.

“Cuando era pequeña me convencieron de que era una niña agotadora, creo que por eso me convertí una experta en irradiar alegría y en desempeñar un papel secundario en las historias de los demás”, le explica Çagla a Seren. ¿Conseguirá mejorar su autoestima tras esta conversación? ¡Desde luego, para nosotros es un personaje imprescindible en Renacer!