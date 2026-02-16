Antena3
Sadakat pone en duda la inocencia de Alya: advierte a sus hijos que solo busca la herencia

La matriarca del clan sospecha que la joven solo busca quedarse con la fortuna de la familia, por lo que ha advertido a sus hijos de que no se dejen engañar por su apariencia.

Sadakat

La tensión en la casa es insoportable desde que Alya puso un pie en Mardin. Cihan ha intentado poner orden asegurando que no piensa permitir que se repita el pasado y que no piensa perder a nadie más de la familia, pero Sadakat ha estallado al oír que la muerte de su hijo pudo ser un accidente.

Para ella, es imposible que un coche se chocara con el de Boran en Canadá por casualidad y cree que todo fue un plan de sus enemigos. “Hay que ser tonto para creérselo. Lo negociaron en la frontera”, ha gritado.

A pesar de que Kaya y Nare han intentado defender a Alya, asegurando que ella seguramente no sabía nada del pasado de Boran, Sadakat no se fía. No entiende cómo ella salió ilesa del accidente mientras su hijo moría y está segura de que Boran, al estar enamorado, terminó contándole todos sus secretos. “Ella lo hizo”, ha afirmado, convencida de que Alya lo vendió a los Baybars. La madre de los Albora sospecha que la joven viuda ha venido a Mardin a su pesar y solo para reclamar dinero.

La matriarca ha ido más allá y ha empezado a dudar de todo lo que rodea a la joven, incluso de su relación con Izzet, el amigo que la acompaña. “Quizá hasta sea su amante”, ha soltado ante sus hijos, preguntándose quién es realmente esa mujer y por qué huyó al otro lado del mundo en su día.

Aunque Cihan ha intentado posponer la charla con ella para después del entierro, Sadakat se ha impuesto una vez más. Cree que sus hijos no son lo bastante listos para ver la “astucia” de las mujeres y les ha ordenado que hablen con ella de inmediato para descubrir la verdad sobre la muerte de Boran.

Alya y Cihan

¿Quién ha recibido el disparo? El forcejeo entre Cihan y Alya acaba en sangre

