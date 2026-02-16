Antena3
Capítulo 1

“Se hará justicia divina”: Sadakat ordena encontrar al culpable de la muerte de Boran durante su funeral

El dolor se ha sentido en cada rincón de Mardin. Entre desmayos, disparos al cielo y un clan marcado por el luto, Sadakat ha dejado claro que no descansará hasta hallar al responsable.

Sadakat

Ha sido el día más duro para la familia. En el funeral de Boran, Sadakat se ha mantenido firme, sin mostrar ninguna debilidad, y le ha dicho a su hija Nare lo mismo que tantas veces ha repetido en casa: “No llores. Los Albora lloran por dentro”.

Alya ha seguido el funeral desde su balcón. Ha viajado a Turquía solo para cumplir la última promesa que le hizo a su marido: que sus restos descansaran en su ciudad natal.

En mitad de la ceremonia, Nare, rota por el dolor, se ha desmayado y han tenido que sacarla para que descansara. Entonces, en ese ambiente tan triste, Sadakat se ha acercado al ataúd y se ha impuesto ante todos: “Sea quien sea el culpable de la muerte de mi hijo lo encontraremos. Se hará justicia divina”.

La mujer ha terminado con una advertencia que ha impactado a toda la familia: “Si no ocurre, no os lo perdonaré a ninguno”. Tras sus palabras, todos los hombres han disparado al cielo para demostrar su compromiso con la matriarca. Alya, nerviosa, le ha dicho a su hijo que no se asustara.

La verdad es que ella es la única que tiene miedo a ese clan, a sus normas y a lo que pueda pasar ahora. ¿Hasta cuándo tendrán que quedarse en Mardin?

Sadakat pone en duda la inocencia de Alya: advierte a sus hijos que solo busca la herencia

Antena 3» Series» En tierra lejana

Hace dos años, Ferit vio a Seyran recuperar la sonrisa, pero no fue gracias a él. Suna no tuvo piedad y le dejó claro que Sinan era quien la estaba ayudando a curarse.

Seyran y Ferit vuelven a coincidir en la boda de Suna y Abidin. Es un reencuentro que nos tiene a todos con el corazón en un puño porque, aunque han rehecho sus vidas, el pasado vuelve con mucha fuerza.

