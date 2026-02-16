“Se hará justicia divina”: Sadakat ordena encontrar al culpable de la muerte de Boran durante su funeral

Ha sido el día más duro para la familia. En el funeral de Boran, Sadakat se ha mantenido firme, sin mostrar ninguna debilidad, y le ha dicho a su hija Nare lo mismo que tantas veces ha repetido en casa: “No llores. Los Albora lloran por dentro”.

Alya ha seguido el funeral desde su balcón. Ha viajado a Turquía solo para cumplir la última promesa que le hizo a su marido: que sus restos descansaran en su ciudad natal.

En mitad de la ceremonia, Nare, rota por el dolor, se ha desmayado y han tenido que sacarla para que descansara. Entonces, en ese ambiente tan triste, Sadakat se ha acercado al ataúd y se ha impuesto ante todos: “Sea quien sea el culpable de la muerte de mi hijo lo encontraremos. Se hará justicia divina”.

La mujer ha terminado con una advertencia que ha impactado a toda la familia: “Si no ocurre, no os lo perdonaré a ninguno”. Tras sus palabras, todos los hombres han disparado al cielo para demostrar su compromiso con la matriarca. Alya, nerviosa, le ha dicho a su hijo que no se asustara.

La verdad es que ella es la única que tiene miedo a ese clan, a sus normas y a lo que pueda pasar ahora. ¿Hasta cuándo tendrán que quedarse en Mardin?