Renacer 10 de febrero

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"

La médico se queda completamente destrozada al ver que el doctor no ha querido hablar con ella antes de irse a África.

Patri Bea
Publicado:

Bahar se ha quedado destrozada tras leer la carta que Evren le había dejado para que leyera cuando se fuera. Ha intentado por todos los medios evitar la marcha del doctor, pero, Doruk le ha confirmado una noticia que le ha dejado helada: Evren ya se ha ido.

Bahar corre desesperada a la salida del hospital recordando lo que el doctor le había escrito en la carta: “En otro momento, en otro universo, en otro mundo, siempre te encontraré y me enamoraré de ti todas y cada una de las veces.

Bahar intenta pedir un taxi a la salida del hospital para ir hasta el aeropuerto y evitar que Evren se suba al avión con destino a África, pero enseguida se da cuenta de que ya es demasiado tarde.

“En este universo, esto acaba aquí”, le había escrito Evren en la carta. Unas palabras que, sin duda, han roto por completo a Bahar. ¿Se habrá montado el doctor en el avión? ¿Volverán a verse los enamorados algún día?

Roser Tapias
