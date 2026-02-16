Antena3
Así quedó todo en el estreno de En Tierra lejana: Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Lo que debía ser un último adiós para Boran se ha convertido en una pesadilla para Alya. Al llegar a Mardin con su hijo, se ha encontrado con un clan que no entiende de abrazos, sino de leyes antiguas, disparos al cielo y enemigos que acechan en cada esquina.

Alya ha aterrizado en Turquía con una promesa: enterrar a Boran en su tierra. Sin embargo, desde el minuto uno, la realidad le ha dado una bofetada. Nadie ha ido a recibirla al aeropuerto porque Cihan estaba ocupado persiguiendo a los Baybars.

Cuando por fin han aparecido los Albora, la tensión ha sido insoportable. Cihan no solo ha llegado tarde, sino que ha impuesto su voluntad de inmediato. Primero, ha pospuesto el entierro; y después, ha dejado claro que su sobrino no se llama Deniz, sino Cihan.

La entrada en la mansión ha sido como meterse en la boca del lobo. Mientras el pequeño pensaba que vivían en un castillo, Alya temblaba al ver a tantos hombres armados. Dentro de la casa, el encuentro con la matriarca ha sido demoledor; Sadakat ha rechazado su mano y la ha culpado directamente de la muerte de Boran.

Sin embargo, lo peor ha llegado en el funeral, que ha terminado entre disparos al aire y una promesa de venganza que ha dejado a Alya aterrada: la suegra ha jurado que no parará hasta encontrar al culpable. Desesperada por salvar a su hijo, Alya ha intentado huir y todo ha terminado en un forcejeo con Cihan y un disparo al aire. Así, ha comprendido que salir de Mardin con su pequeño será la batalla de su vida.

