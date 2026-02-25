Antena3
Capítulo 506

Gabriel cumple su parte del trato, pero Beatriz está dispuesta a continuar con en este peligroso juego: "No pienso alejarme de ti"

Beatriz se niega a entregarle su certificado de matrimonio a Gabriel, a pesar de que él le ha entregado el dinero acordado.



Marta García
Publicado:

Gabriel ha cumplido la parte de su trato y le ha traído a Beatriz un sobre con mucho dinero y… ¡un billete para que se vuelva a México!

Pero la que aún es su mujer no está dispuesta a irse. ¡Y se ha negado a darle su certificado de matrimonio! “No pienso alejarme de ti Gabriel”, le ha dicho mientras rompía el billete.

Quien controla la situación ahora es Beatriz… ¡tiene contras las cuerdas al De la Reina! Y es que con ese certificado bajo su poder podría denunciarle por bigamia cuando quisiese.

Así le ha invitado a salir, se ha tumbado en la cama y ha llamado a México. “¡Álvaro, ya tengo el dinero par que te vengas aquí conmigo!”. Parece que la pareja de Beatriz va a poner rumbo a España y que van a pasar una buena temporada en Toledo.

