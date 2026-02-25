Digna le para los pies a don Agustín, no va a permitir que haga daño a Cloe: “Son rumores”

Digna ha intentado mediar a favor de Cloe. Y es que Don Agustín ya sabe todo sobre la orientación sexual de la francesa, después de que Gabriel se lo contase.

La Merino le ha advertido que, si se pronuncia de más en el asunto, podría llegar a oídos de los franceses. A lo que Don Agustín ha recalcado,” son ellos los que tendrían que tomar cartas en el asunto para llevarse de aquí a la pecadora que nos han colado”.

La madre de Luis y Joaquín ha intentado dar a entender que no tenía ningún sentido lo que estaba planteando el cura. Y le ha advertido, que si lo cuenta podrían llevarse a Cloe a Francia o lo que es más probable… ¡cerrar la capilla!

Y le ha recordado que un rumor como ese podría hacerles mucho daño. Así le ha aconsejado que no inicien una caza de brujas contra Cloe, como la que en su momento hicieron con Marta. “No se arriesgue a hacer el ridículo”, le ha acabado aconsejando sutilmente… ¿podrán evitar las Marloe que su secreto se haga público?