Sueños de libertad: los datos de la serie más vista de la televisión

La ficción que triunfa en las tardes de Antena 3 celebra su segundo aniversario y 500 capítulos en emisión alcanzando grandes datos demostrando, desde su primer capítulo, que su historia ha conquistado a la audiencia.

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión cumple dos de emisión en Antena 3 haciendo historia de la ficción en España. La serie diaria celebra su aniversario este miércoles, 25 de febrero, en las tardes de Antena 3 demostrando, un año más, su éxito imparable.

Y es que un año más, Sueños de libertad ha demostrado que esta historia conquista a la audiencia día tras día.

La serie en datos

Sueños de libertad ya es un fenómeno diario de audiencia y referencia indiscutible de la ficción en España. Además, lo hace a lo grande, con un 14,2% de media y 1,2 millones de espectadores de media esta temporada.

En estos dos años, Sueños de libertad ha contado con más de 220 actores y alrededor de 5.000 figurantes para los cuales han pasado por el set y los diferentes decorados de la casa de los De la Reina o de la fábrica. ¡Además, se han utilizado cerca de 1.8000 prensas vestimentas diferentes.

La ficción se ha rodado en dos grandes platós de grabación en Madrid, que cuentan con diversos escenarios adaptados a las necesidades de cada escena.

En total, se han construido 100 decorados diferentes y se han grabado más de 25.000 minutos.

En redes sociales, Sueños de libertad también ha sido todo un éxito: 216.4 millones de cuentas alcanzadas y 7,8 millones de interacciones en dos años. Además, hemos alcanzado más de 108 millones de reproducciones en todas las redes sociales.

¡Gracias por seguir soñando con nosotros!