Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Imparable!

Sueños de libertad: los datos de la serie más vista de la televisión

La ficción que triunfa en las tardes de Antena 3 celebra su segundo aniversario y 500 capítulos en emisión alcanzando grandes datos y demostrando, desde su primer capítulo, que su historia sigue conquistando a la audiencia.

Sueños de libertad: los datos de la serie más vista de la televisión

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Descripción

La ficción que triunfa en las tardes de Antena 3 celebra su segundo aniversario y 500 capítulos en emisión alcanzando grandes datos demostrando, desde su primer capítulo, que su historia ha conquistado a la audiencia.

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión cumple dos de emisión en Antena 3 haciendo historia de la ficción en España. La serie diaria celebra su aniversario este miércoles, 25 de febrero, en las tardes de Antena 3 demostrando, un año más, su éxito imparable.

Y es que un año más, Sueños de libertad ha demostrado que esta historia conquista a la audiencia día tras día.

La serie en datos

Sueños de libertad ya es un fenómeno diario de audiencia y referencia indiscutible de la ficción en España. Además, lo hace a lo grande, con un 14,2% de media y 1,2 millones de espectadores de media esta temporada.

En estos dos años, Sueños de libertad ha contado con más de 220 actores y alrededor de 5.000 figurantes para los cuales han pasado por el set y los diferentes decorados de la casa de los De la Reina o de la fábrica. ¡Además, se han utilizado cerca de 1.8000 prensas vestimentas diferentes.

La ficción se ha rodado en dos grandes platós de grabación en Madrid, que cuentan con diversos escenarios adaptados a las necesidades de cada escena.

En total, se han construido 100 decorados diferentes y se han grabado más de 25.000 minutos.

En redes sociales, Sueños de libertad también ha sido todo un éxito: 216.4 millones de cuentas alcanzadas y 7,8 millones de interacciones en dos años. Además, hemos alcanzado más de 108 millones de reproducciones en todas las redes sociales.

¡Gracias por seguir soñando con nosotros!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Sueños de libertad: los datos de la serie más vista de la televisión

Sueños de libertad: los datos de la serie más vista de la televisión

Evren

Adiós al doctor Evren: el cirujano que sanó su pasado para salvar su futuro

La joven decide frenar la conexión que tiene con el marido de Carmen… ¡tan solo es un miembro del personal!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel trata de jugársela a Beatriz intentando acercarse a ella

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Paula, aconsejada por Manuela, toma distancia con Tasio
Resumen

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Paula, aconsejada por Manuela, toma distancia con Tasio

Gabriel cumple su parte del trato, pero Beatriz está dispuesta a seguir adelante en este peligroso
Capítulo 506

Gabriel cumple su parte del trato, pero Beatriz está dispuesta a continuar con en este peligroso juego: “No pienso alejarme de ti”

Digna le para los pies a don Agustín, no va a permitir que haga daño a Cloe: “Son rumores”
Capítulo 506

Digna le para los pies a don Agustín, no va a permitir que haga daño a Cloe: “Son rumores”

La matriarca le dice al párroco que se trata de rumores y que a él no le interesa contar eso ya que podrían cerrar la parroquia.

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”
Capítulo 506

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”

El empresario le revela toda la verdad al patriarca de los De la Reina y él le aconseja poner distancia con esa mujer.

Cloe le cuenta a Marta que don Agustín le ha amenazado con desvelar su secreto

Cloe le cuenta a Marta que don Agustín le ha amenazado con desvelar su secreto

Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho es Juan Toscano en Entre tierras 2: "Es un hombre muy familiar y buena persona"

Cartel de la nueva temporada de Sueños de libertad

Así es el nuevo cartel de Sueños de libertad

Publicidad