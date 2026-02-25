Antena3
Nueva incorporación

Así es el nuevo cartel de Sueños de libertad

La actriz Ana Carlota Fernández se incorpora al cartel de la ficción que celebra dos años de emisión y más de 500 capítulos como líder.

Cartel de la nueva temporada de Sueños de libertad

Patri Bea
Publicado:

Sueños de libertad acaba de cumplir dos años en emisión que la consolidan como la serie más vista de la televisión. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón ha incorporado a nuevos personajes a sus tramas en las últimas semanas y eso ha provocado un cambio en el cartel de la serie.

Ana Carlota Fernández, que interpreta a Valentina, ocupa ahora un hueco junto a los tres actores protagonistas en el cartel principal de la serie, ya que su personaje promete poner las tramas patas arriba, especialmente por el especial vínculo que forjará con Andrés.

En esta temporada, nuevos personajes y tramas han intensificado el atractivo de Sueños de libertad. Al espectacular elenco de la serie se han unido Fernando Andina, Itziar Atienza, Marco H. Medina y Delia Brufau, que conforman la familia Salazar, nuevos inversores de la fábrica. También entran nuevos personajes interpretados por Xenia Tostado, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Alberto Lozano y Laura Rozalén.

Nuevas tramas

En la colonia, el amor y el poder chocan con más fuerza que nunca. Tras una confesión que lo cambia todo, Damián y Digna sellan su unión y deciden luchar juntos por recuperar su legado. Pero Gabriel contraataca sin piedad: chantajes, mentiras y una campaña para destruir la reputación de Damián amenazan con romper a la familia desde dentro.

El peligro también se cuela en casa. Beatriz, bajo una identidad falsa, logra acercarse cada vez más a Begoña, mientras su plan contra Gabriel avanza en silencio. Y cuando él empieza a sospechar, la tensión se vuelve asfixiante.

Por otro lado, Andrés, ya libre, sigue mirando a Begoña, pero ella insiste en mantener las distancias. Valentina se atreve a revelar el trauma que marcó su pasado, poniendo a prueba su incipiente relación con Andrés. Y Marta, incapaz de olvidar a Fina, ve cómo su presente sentimental se rompe definitivamente.

A la vez, la lucha por la igualdad en la fábrica divide matrimonios y despierta pasiones inesperadas, mientras decisiones límite, como la que afronta Luz, sacuden a todos. Secretos, traiciones, heridas abiertas y amores imposibles es lo que prometen los próximos capítulos de la serie. En Sueños de libertad, nada volverá a ser igual.

