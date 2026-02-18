Çagla anima a Bahar a luchar por Evren: "Quiero que seas feliz"

A Bahar le ha afectado ver a Evren en la foto de una paciente suya en un barco que ponía rumbo a una isla del país. La médico ha comenzado a pensar que quizás el doctor nunca se marchó a África y no para de darle vueltas a por qué ha podido hacer algo así.

Bahar se desahoga con Çagla y le asegura que, a pesar de haber sabido algo de Evren, no piensa hacer nada al respecto, pero su mejor amiga sabe que la médico no podrá seguir como si nada con su vida si no acepta lo que siente.

“Evren sigue estando en tu corazón y en tu mente. Sabes que quieres mirarlo a la cara y preguntarle por qué”, le dice claramente Çagla a Evren animándola a perseguir sus verdaderos sentimientos.

“Quiero que seas feliz”, le dice la novia de Harun a Bahar mirándola a los ojos. La médica está hecha un lío y no sabe qué hacer. ¿Decidirá buscar a Evren y luchar por su amor? ¿Logrará encontrarlo?