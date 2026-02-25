Antena3
Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Paula, aconsejada por Manuela, toma distancia con Tasio

La joven decide frenar la conexión que tiene con el marido de Carmen… ¡tan solo es un miembro del personal!

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Pablo Salazar le ha confesado a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”. ¡Ahora el patriarca es cómplice! Pero la pregunta es… ¿se enterará Nieves?

En otro orden de cosas, Cloe le ha contado preocupada a Marta que Don Agustín le ha amenazado con desvelar su secreto. Gabriel le ha contado todo al cura y ahora él podría hacer que despidieran a la francesa.

Pero Digna ha defendido a Cloe a capa y espada ante Don Agustín. “Son solo rumores”, le ha recordado. Y le ha advertido que si lo cuenta… ¡podrían cerrar la capilla!

Por otro lado, aunque Gabriel la ha amenazado, Beatriz se ha negado a entregarle el certificado de matrimonio. Y también ha llamado a Álvaro para decirle que ya tiene el dinero suficiente para que venga a España. ¡El De la Reina está más que nunca contra las cuerdas!

Por último, Paula le ha pedido a Tasio mantener las distancias. “Solo soy alguien del servicio”, le ha dicho la sirvienta de la casa de los De la Reina. ¿Podrán evitar la gran conexión que existe entre los dos?

No te pierdas todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy de Sueños de libertad y adelántate a las próximos episodios en Atresplayer.

Gabriel cumple su parte del trato, pero Beatriz está dispuesta a seguir adelante en este peligroso juego: “No pienso alejarme de ti”

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”

