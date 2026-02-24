Bahar convence a Gülçiçek de irse a vivir con Reha: "No puedes desperdiciar tu segunda primavera por mi culpa”

Reha ha sorprendido a su mujer durante la comida entregándole la escritura de una casa con jardín que ha comprado en la costa para que los dos se vayan a vivir allí. Sin embargo, a pesar de la ilusión del doctor, Gülçiçek ha tenido que rechazar su oferta porque no se imagina lejos de su familia.

Consciente de que su madre se estaba precipitando con su respuesta, Bahar ha querido hablar con ella a solas para hacerla entrar en razón. “No pienso dejarte sola con los niños ni irme a ninguna parte”, defiende Gülçiçek en un principio.

Bahar no entiende la actitud de su madre y le recuerda la pena que le dio de joven dejar su casa del pueblo. Gülçiçek y Reha comparten el mismo sueño, pero ella es incapaz de pensar en su felicidad antes que la de su familia. ¿Conseguirá Bahar convencer a su madre de que mire por ella?