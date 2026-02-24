Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 23 de febrero

Bahar convence a Gülçiçek de irse a vivir con Reha: "No puedes desperdiciar tu segunda primavera por mi culpa”

La madre de Umay y Uras consigue convencer a su madre de que se vaya a vivir con su marido a la casa con jardín que ha comprado en la costa.

Bahar y Gulcicek

Bahar habla con su madre.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Reha ha sorprendido a su mujer durante la comida entregándole la escritura de una casa con jardín que ha comprado en la costa para que los dos se vayan a vivir allí. Sin embargo, a pesar de la ilusión del doctor, Gülçiçek ha tenido que rechazar su oferta porque no se imagina lejos de su familia.

Consciente de que su madre se estaba precipitando con su respuesta, Bahar ha querido hablar con ella a solas para hacerla entrar en razón. “No pienso dejarte sola con los niños ni irme a ninguna parte”, defiende Gülçiçek en un principio.

Bahar no entiende la actitud de su madre y le recuerda la pena que le dio de joven dejar su casa del pueblo. Gülçiçek y Reha comparten el mismo sueño, pero ella es incapaz de pensar en su felicidad antes que la de su familia. ¿Conseguirá Bahar convencer a su madre de que mire por ella?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar y Gulcicek

Bahar convence a Gülçiçek de irse a vivir con Reha: "No puedes desperdiciar tu segunda primavera por mi culpa”

Reha

Reha sorprende a Gülçiçek con un inesperado regalo… ¡pero a ella no le hace ninguna ilusión!

Umay

Bahar apoya a Umay en su decisión de irse a estudiar a Italia: "Confío en ti"

Uras y Maral
Renacer | 23 de febrero

"Divorciémonos": Maral rompe con Uras tras escuchar su conversación con Seren

Cihan
En tierra lejana | 23 de febrero

¡A vida o muerte!: Cihan amenaza con una granada a los Baybars y descubre una traición familiar

Alya
En tierra lejana | 23 de febrero

Alya toca fondo en Mardin: sola, sin dinero y vigilada por los hombres de Cihan

Sola, en la calle y con el corazón roto tras perder a su hijo, la joven ha descubierto que el destino todavía le tenía guardada una última bofetada: sus tarjetas no funcionan.

Alya
En tierra lejana | 23 de febrero

¡Crueldad total!: Sadakat expulsa a Alya de la mansión y se queda con su hijo

Entre lágrimas y gritos de desesperación, Alya ha sido expulsada de la mansión dejando atrás lo que más quiere en el mundo. ¿Cómo va a sobrevivir lejos de su hijo?

Nare

“¡Le pasa algo al bebé!”: Nare sufre un accidente al intentar separar a Özkan y Sahin

Alya

“¿Qué clase de hermano eres?”: Alya le canta las verdades a Cihan por la boda forzada

Nare

Cihan se rebela y Sadakat castiga a Nare: el bofetón que revienta la mansión Albora

Publicidad