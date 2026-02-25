Antena3
Capítulo 506

Cloe le cuenta a Marta que don Agustín le ha amenazado con desvelar su secreto

La francesa le propone a Marta mentir al cura para tratar de darle la vuelta al chantaje de Gabriel, pero ella le pide que no haga nada.

Cloe le cuenta a Marta que don Agustín le ha amenazado con desvelar su secreto

Marta García
Publicado:

Marta está convencida de que Gabriel es capaz de denunciar a Cloe. Y es que el De la Reina ya sabe de la relación de las #Marloe. Pero la francesa le ha recordado que el De la Reina, “no tiene nada y por eso ha ido a contactar con Don Agustín”.

Y claro, no saben hasta qué punto Gabriel ha contado sobre ellas. “Si se corre la voz estamos perdidas”, ha comentado angustiada Marta de la Reina a la francesa mientras daba un sorbo a su bebida.

Y en ese preciso momento a Cloe se le ha ocurrido una idea. ¡Podría confesarse y contar que Gabriel ha intentado conquistarla! Y que “ha contado esa mentira por despecho”, ha añadido para rematar. Pero a Marta no le ha gustado la propuesta y le ha pedido que dejara que ella piense en algo. ¿Se saldrá Gabriel con la suya?

