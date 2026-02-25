Capítulo 506
Cloe le cuenta a Marta que don Agustín le ha amenazado con desvelar su secreto
La francesa le propone a Marta mentir al cura para tratar de darle la vuelta al chantaje de Gabriel, pero ella le pide que no haga nada.
Publicidad
Marta está convencida de que Gabriel es capaz de denunciar a Cloe. Y es que el De la Reina ya sabe de la relación de las #Marloe. Pero la francesa le ha recordado que el De la Reina, “no tiene nada y por eso ha ido a contactar con Don Agustín”.
Y claro, no saben hasta qué punto Gabriel ha contado sobre ellas. “Si se corre la voz estamos perdidas”, ha comentado angustiada Marta de la Reina a la francesa mientras daba un sorbo a su bebida.
Y en ese preciso momento a Cloe se le ha ocurrido una idea. ¡Podría confesarse y contar que Gabriel ha intentado conquistarla! Y que “ha contado esa mentira por despecho”, ha añadido para rematar. Pero a Marta no le ha gustado la propuesta y le ha pedido que dejara que ella piense en algo. ¿Se saldrá Gabriel con la suya?
Publicidad