Capítulo 506

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”

El empresario le revela toda la verdad al patriarca de los De la Reina y él le aconseja poner distancia con esa mujer.

Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: "Tuvimos una aventura"

Marta García
Publicado:

Pablo ha invitado a una copa a Damián. Y el patriarca no ha dudado en preguntarle sobre algo que llevaba tiempo queriendo: Marisol. “Cuando os vi en la oficina me dio la impresión de que os conocías de antes”, le ha dicho.

Salazar se ha quedado sin palabras, pero no ha podido negar lo evidente… ¡no le sale mentirle! “¿A santo de qué viene ocultar que la conocías?”, le ha preguntado curioso Damián. Y es que el De la Reina está empeñado en averiguar qué es lo que hay entre ellos.

Pablo ha acabado admitiendo toda la verdad. Ella fue su secretaria y “tuvimos una aventura”, ha acabado confesando. Y claro, le ha explicado que no le dijo nada porque para él era algo muy vergonzoso.

Ahora Damián es cómplice de la aventura extramatrimonial de Pablo… ¿guardará bien su secreto?

A veces el subconsciente es más sincero que nuestras propias palabras. Seyran está decidida a construir un futuro lejos de los Korhan, pero su primer reencuentro con Ferit ha desatado una tormenta que ni ella misma puede controlar.

