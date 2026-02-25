Pablo le confiesa a Damián toda la verdad sobre Marisol: “Tuvimos una aventura”

Pablo ha invitado a una copa a Damián. Y el patriarca no ha dudado en preguntarle sobre algo que llevaba tiempo queriendo: Marisol. “Cuando os vi en la oficina me dio la impresión de que os conocías de antes”, le ha dicho.

Salazar se ha quedado sin palabras, pero no ha podido negar lo evidente… ¡no le sale mentirle! “¿A santo de qué viene ocultar que la conocías?”, le ha preguntado curioso Damián. Y es que el De la Reina está empeñado en averiguar qué es lo que hay entre ellos.

Pablo ha acabado admitiendo toda la verdad. Ella fue su secretaria y “tuvimos una aventura”, ha acabado confesando. Y claro, le ha explicado que no le dijo nada porque para él era algo muy vergonzoso.

Ahora Damián es cómplice de la aventura extramatrimonial de Pablo… ¿guardará bien su secreto?