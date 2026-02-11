“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche

Bahar todavía no asimila que Evren se vaya a ir a África. En cuanto se enteró, no pudo evitar echarle en cara que sea un cobarde y que no luche por su amor, pero el doctor parece estar cansado de intentarlo.

En mitad de la búsqueda de una paciente suya que debe ser operada de urgencia, Bahar aprovecha para sincerarse con Evren y dejarle claro que no quiere que se vaya. No se imagina una vida sin él.

“No te vayas. Te quiero de verdad”, le dice Bahar a Evren de repente, con los ojos vidriosos. La madre de Umay y Uras reconoce haber puesto siempre a su familia por delante de su relación, pero asegura que ya no quiere tener miedo.

En mitad de la conversación, Bahar ve a lo lejos los pies de la paciente que estaban buscando, así que se ve obligada a frenar para ir a por ella y salvarle la vida. ¿Habrán servido de algo sus palabras?