Así es personaje de María León en Perdiendo el juicio: “Tiene un talento oculto”

Carlota es una madre de familia con una vida cómoda y ordenada, pero bajo esa normalidad se esconde un talento poco común. Tal y como confiesa María León, su personaje en Perdiendo el juicio no responde a los códigos habituales de la ficción: “Es un personaje total, no un personaje de ficción; ella en la ficción es un personaje”.

La actriz explica que Carlota, conocida como "La carajota", posee una habilidad especial para la investigación, algo que la convierte en una pieza fundamental dentro del bufete. “Tiene un talento oculto”, señala, antes de definirla sin rodeos como “una gran detective”.

Con este personaje, Perdiendo el juicio suma una nueva capa a su universo de personajes peculiares y complejos, combinando misterio, intuición y humanidad.