Así definen los actores Perdiendo el juicio: "La serie tiene dramas peculiares que no se han visto en televisión"

El jueves llega a Antena 3 Perdiendo el juicio, la serie protagonizada por Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández, entre otros, que cuenta la historia de Amanda, una abogada que ve como su vida perfecta se desmorono de un momento a otro.

Antes del estreno, Cuando los protagonistas de Perdiendo el juicio hablan de la serie, todos coinciden en una idea: no es una ficción judicial al uso. Antes de su estreno en Antena 3, el elenco define la serie como una ficción que mezcla emoción, drama y comedia, en diez capítulos.

Para Manu Baqueiro, que interpreta a Gabriel, la esencia de la serie está clara: “Es una historia de perdedores que buscan una redención”.

Una idea que conecta directamente con el viaje de sus personajes, marcados por caídas personales y segundas oportunidades. Elena Rivera, protagonista de la serie, pone el foco en el punto de partida de la historia: “Cuenta la vida de una abogada de éxito que parecía que tenía toda su vida hecha: casada con el hombre de sus sueños, todo perfecto, y de repente la vida se le trunca”.

“Es una serie para todos los públicos, muy fácil de asumir y muy fácil de ver!

Una ruptura vital que marcará todo el recorrido de Amanda Torres. En la misma línea, Daniel Ibáñez resume el conflicto central del personaje principal: “Es una abogada muy famosa que tiene un TOC”.

Un elemento que atraviesa la trama y aporta una mirada diferente a la ficción. Para Dafne Fernández, Perdiendo el juicio destaca por su mezcla de géneros: “Mucha diversión, drama y misterio, con dramas peculiares que no se han visto en televisión”.

"Tiene un trío amoroso que va a enganchar mucho a la gente"

Mientras que Alfonso Lara subraya el carácter único de la serie: “Es una serie muy diferente, con personajes peculiares que no son habituales en la televisión. Es una comedia que tiene sus momentos dramáticos”.

Por último, Miquel Fernández destaca su accesibilidad y su capacidad para emocionar: “Es una serie para todos los públicos, muy fácil de asumir, muy fácil de ver, muy divertida y con momentos muy emocionales”.

¡No te pierdas el estreno de Perdiendo el juicio este jueves en Antena 3!