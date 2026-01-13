Elena Rivera es la gran protagonista de Perdiendo el juicio, la nueva serie de Antena 3 que muy pronto se estrenará en prime time. Un drama legal con una fuerte carga emocional que retrata cómo una vida aparentemente perfecta puede cambiar de forma radical en cuestión de segundos.

En la ficción, la actriz da vida a Amanda Torres, una brillante abogada que disfruta de una carrera llena de éxitos y de una vida personal envidiable. Casada con el amor de su vida, con quien además comparte bufete, Amanda parece haber alcanzado todo aquello con lo que siempre soñó. Sin embargo, su mundo se derrumba el día en que, en pleno juicio, sufre un brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que lo cambia todo.

Su protagonista, nos cuenta como la vida de su personaje se convierte en un auténtico infierno. A partir de ese momento, Amanda debe enfrentarse a una nueva realidad, tanto en lo profesional como en lo personal. Tal y como señala la propia Elena Rivera, la serie va mucho más allá del género judicial: “La historia de Amanda no solo se queda en una historia de abogados”.

“Trabajo mucho investigando por mi cuenta, viendo documentales, películas y series”

A lo largo de la serie, la protagonista se ve obligada a empezar de nuevo, enfrentándose a nuevas experiencias laborales mientras lidia con sus inseguridades y aprende a convivir con una condición que marca su día a día: “Su punto de partida es cuando sufre trastorno obsesivo compulsivo en medio de un juicio y cómo es capaz de sobreponerse a esa nueva condición en su vida”, adelanta la actriz.

Para construir el personaje, Elena Rivera ha llevado a cabo un intenso trabajo de preparación. La actriz reconoce que su proceso pasa por una profunda investigación previa: “Trabajo mucho investigando por mi cuenta, viendo documentales, películas y series”.

Un trabajo que, según confiesa, le ha resultado clave para comprender mejor el viaje emocional del personaje y entender “cómo sobrelleva Amanda lo que le ocurre”.