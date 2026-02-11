¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso

Antena3
La amiga de Bahar le ayuda a robar la carta de Evren y detiene a Harun lanzándose a besarlo y afirmando que acepta salir con él.

Patri Bea
Çagla se quedó sin palabras cuando Harun le pidió salir mediante una nota. A la amiga de Bahar no le hizo mucha gracia que el doctor no expresara con palabras lo que sentía por ella y le dijo que tenía que pensarse bien su petición.

Çagla y Bahar entran al despacho de Harun para pedirle la carta que Evren había dejado para la madre de Umay y Uras cuando se fuera. Aunque el doctor se niega a entregársela, las dos amigas acaban consiguiéndola gracias a que Çagla le entrega a Harun la respuesta a la petición que le había hecho.

“Me has engañado”, le dice Harun enfadado a Çagla después de perder la carta de Evren. Los dos empiezan a discutir y, para calmar los nervios, la amiga de Bahar se lanza a besar al doctor. ¡Por fin!

A Harun parece habérsele pasado el enfado después del beso y Çagla se queda vigilándolo para evitar que vaya a robarle la carta a Bahar. ¿Será este el inicio de una bonita historia de amor?

